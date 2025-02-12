Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ngõ 7 Hoàng Minh Giám, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

+ Trực page, trao đổi với phụ huynh và hẹn lịch test đầu vào cho con

+ Tư vấn và định hướng lộ trình Tiếng Anh cho những phụ huynh đến trực tiếp trung tâm

hoặc theo danh sách data nóng được cung cấp

+ Lứa tuổi học sinh: cấp 1, cấp 2

+ Chăm sóc, hỗ trợ phụ huynh về thủ tục học phí, nhập học.

+ Thực hiện những công việc khác có liên quan đến chuyên môn.

2. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

+ Nhanh nhẹn, khéo léo, hoạt ngôn.

+ Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

+ Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale giáo dục ít nhất 3 tháng trở lên.

+ Thành thạo tin học văn phòng.

3. THỜI GIAN LÀM VIỆC: lựa chọn 1 trong 2 ca linh hoạt: ( nghỉ trưa 1,5h ).

3. THỜI GIAN LÀM VIỆC:

+ Sáng: 8h- 17h30

+ Chiều: 13h30-20h30

Đăng ký nghỉ một ngày bất kỳ linh hoạt trong tuần.

Đảm bảo ít nhất 2-3 ca tối/ tuần theo sự phân công của trưởng bộ phận

4. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

+ HỖ TRỢ DẤU THỰC TẬP

+ Được cung cấp đầy đủ laptop, điện thoại, sổ,… thiết bị làm việc.

+ Phụ cấp ăn ca 30k/ngày, nếu làm ca tối.

+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

+ Được chọn nghỉ một ngày bất kỳ trong tuần. Ưu tiên đi làm thứ 7 và chủ nhật.

+ Thưởng hấp dẫn bao gồm:thưởng đạt hiệu suất công việc cao, thưởng tăng tốc

theo tháng, năm.

+ Cơ hội được học tiếng Anh mỗi ngày

+ Lộ trình tăng lương hấp dẫn, xét bậc lương cứng 2 tháng 1 lần

+ Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại, để xe free,...

+ Được nhận làm nhân viên chính thức.

+ Đóng BHXH, … đầy đủ .

+ Các sự kiện nội bộ: Hoạt động gắn kết, Sinh nhật nhân viên, Company Trip, Team

Building, Sinh nhật công ty, Sharing Day hàng quý, Tiệc cuối năm...

5. THU NHẬP:

Lương cứng upto 8tr (deal theo năng lực) + %doanh số + thưởng hiệu suất cao + phụ cấp

=> Thu nhập: 10.000.000 -20.000.000 VND

