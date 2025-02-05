Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tư vấn khách hàng về khóa học, chương trình học của công ty.
Liên hệ gọi điện thoại, gửi email cung cấp thông tin cho khách hàng đang quan tâm và tìm hiểu sau buổi hội thảo.
Liên hệ gọi điện thoại, gửi email cung cấp thông tin cho khách hàng đang quan tâm và tìm hiểu
sau buổi hội thảo.
Phối hợp cùng các phòng ban khi có sự kiện của công ty.
Phát triển doanh số bằng cách tìm kiếm, thực hiện các cuộc gọi tới các khách hàng cá nhân, trung tâm, trường học tìm hiểu nhu cầu và tư vấn về khóa học.
Phát triển doanh số bằng cách tìm kiếm, thực hiện các cuộc gọi tới các khách hàng cá nhân, trung
tâm, trường học tìm hiểu nhu cầu và tư vấn về khóa học.
Hỗ trợ đội nhóm ( mỗi nhóm 8-10 thành viên ) hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu chung

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu (Có kinh nghiệm về bán hàng, tư vấn, CSKH lĩnh vực giáo dục là một lợi thế)
Hoạt ngôn, nhanh nhẹn, chăm chỉ.
Biết sử dụng cơ bản máy tính văn phòng
Ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế, tự tin giao tiếp
Chịu được áp lực công việc.

Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG: 6 – 7 – 8 – 9TR (tùy kinh nghiệm) + HOA HỒNG: 1 – 7% (NHÂN TRỰC TIẾP THEO DOANH SỐ ĐẠT ĐƯỢC)
HOA HỒNG: 1 – 7% (NHÂN TRỰC TIẾP THEO DOANH SỐ ĐẠT ĐƯỢC)
Đồng nghiệp và sếp nhiệt tình hỗ trợ, "cầm tay chỉ việc"
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho người trẻ khởi nghiệp.
Đào tạo bài bản từ kĩ năng mềm đến kĩ năng chuyên môn miễn phí tại công ty từ các chuyên gia hàng đầu
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Thu nhập đánh giá đúng năng lực cá nhân và cạnh tranh trên thị trường (Thưởng doanh số từ 1-7% nhân trực tiếp theo doanh số đạt được)
Nhiều hoạt động teambuilding, sinh nhật, tea times... để gắn kết tinh thần.
Được chọn địa điểm làm việc gần nơi bạn sinh sống, học tập.
Được cung cấp máy tính, điện thoại,…phục vụ cho công việc.
Được hưởng các chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu , hỷ, thai sản, du lịch...) theo quy định của luật LĐ.
Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho người trẻ khởi nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Trí Việt Education Group - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A15, Tầng 1, Toà nhà Home City, Số 177 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-tuyen-sinh-thu-nhap-6-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job283271
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Văn Lang
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Văn Lang
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Văn Lang
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Văn Lang
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EOV
3.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH AFC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH AFC Việt Nam
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 95 Triệu CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN
7 - 95 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Tiếng Anh ILA Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 15 - 30 Triệu Trung Tâm Tiếng Anh ILA Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh EDUPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu EDUPIA
13 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH WINFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty TNHH WINFA
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC CEO VIỆT NAM HIGH SCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC CEO VIỆT NAM HIGH SCHOOL
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TIF INSTITUTE OCP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIF INSTITUTE OCP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Tư Vấn Giáo Dục Đầu Tư International Consultancy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu Công Ty Tư Vấn Giáo Dục Đầu Tư International Consultancy
8 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH BK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH BK
8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
7 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH E-Home Institute làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công Ty TNHH E-Home Institute
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu JobsGO Recruit
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ TRỰC TUYẾN TALKIN ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ TRỰC TUYẾN TALKIN ENGLISH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ
6.5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Anh Ngữ Athena.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Anh Ngữ Athena.vn
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Anh Ngữ Kim Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Công Ty TNHH Anh Ngữ Kim Ngân
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm