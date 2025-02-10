Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đăng tin tìm kiếm học viên trên các nền tảng mạng xã hội
Tư vấn chốt sale
Nguồn data dồi dào
Tỉ lệ chốt cao
Sản phẩm sạch
Không telesale
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu cầu có laptop
Chăm chỉ, nhạnh nhẹn, thật thà
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: 5 - 7 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
