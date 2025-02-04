Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO EDMOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO EDMOD
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO EDMOD

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: du lịch, lương thưởng theo quy định của công ty; Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Chịu trách nhiệm tư vấn tuyển sinh về chương trình đào tạo hướng nghiệp và phát triển nghề nghiệp cho HSSV.
Tìm kiếm và lập danh sách khách hàng tiềm năng theo các tiêu chí đánh giá;
Phát triển thị trường, khai thác và tìm kiếm các nguồn khách hàng mới;
Lên kế hoạch đảm bảo KPI theo mục tiêu cho tháng/quý/năm;
Phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến tuyển sinh;
Quản lý dữ liệu học sinh trong quy trình tuyển sinh;
Liên hệ, chăm sóc khách hàng trong quá trình tư vấn tuyển sinh, học tập;
Hỗ trợ học viên hoàn thiện các thủ tục nhập học;
Báo cáo kết quả tuyển sinh cho Quản lý tuyển sinh hằng ngày, tuần, tháng;
Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác để đảm bảo hoàn thành mục tiêu;
Thực hiện các công việc khác phù hợp với chuyên môn và năng lực cá nhân theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc tương đương.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng về các sản phẩm trong lĩnh vực giáo dục, du học.
Biết ngoại ngữ, sử dụng các công cụ Smartphone, Laptop thành thạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO EDMOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 10 triệu VND trở lên
Lương cứng: 6 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO EDMOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO EDMOD

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO EDMOD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 39, Tập thể Học viện Kỹ Thuật Mật Mã, Tổ 1 , Phố Chiến Thắng, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

