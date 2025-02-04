Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO EDMOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: du lịch, lương thưởng theo quy định của công ty; Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Chịu trách nhiệm tư vấn tuyển sinh về chương trình đào tạo hướng nghiệp và phát triển nghề nghiệp cho HSSV.

Tìm kiếm và lập danh sách khách hàng tiềm năng theo các tiêu chí đánh giá;

Phát triển thị trường, khai thác và tìm kiếm các nguồn khách hàng mới;

Lên kế hoạch đảm bảo KPI theo mục tiêu cho tháng/quý/năm;

Phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến tuyển sinh;

Quản lý dữ liệu học sinh trong quy trình tuyển sinh;

Liên hệ, chăm sóc khách hàng trong quá trình tư vấn tuyển sinh, học tập;

Hỗ trợ học viên hoàn thiện các thủ tục nhập học;

Báo cáo kết quả tuyển sinh cho Quản lý tuyển sinh hằng ngày, tuần, tháng;

Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác để đảm bảo hoàn thành mục tiêu;

Thực hiện các công việc khác phù hợp với chuyên môn và năng lực cá nhân theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc tương đương.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng về các sản phẩm trong lĩnh vực giáo dục, du học.

Biết ngoại ngữ, sử dụng các công cụ Smartphone, Laptop thành thạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO EDMOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO EDMOD

