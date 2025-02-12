Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Phú An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Phú An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Phú An
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Phú An

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Phú An

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Từ thứ 2

- sáng thứ 7 hàng tuần (08h00

- 17h00)

- Tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi (Đào tạo nâng cao, ốm đau và lễ tết như 02/09, Tết Dương lịch, 30/04 & 01/05 ...)

- Hàng năm công ty sẽ tổ chức du lịch và hoạt động teambuilding.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, vui vẻ, năng động và nhiều cơ hội phát triển bản thân., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

- Tìm kiếm học viên và phát triển thị trường Du học tại các tỉnh có tiềm năng.
- Đón tiếp, giới thiệu và tư vấn các chương trình cho học viên tham gia đào tạo tiếng Đức và du học Đức.
- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình, sĩ số học sinh theo kế hoạch phòng.
- Xây dựng quan hệ, chăm sóc và giải đáp thắc mắc/ ý kiến phản hồi của phụ huynh học sinh.
- Trực và trả lời fanpage liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Phối hợp với phòng Đào tạo hẹn lịch test trình độ tiếng Đức của học viên.
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện hội thảo chương trình tư vấn du học, tư vấn hướng nghiệp.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm 1-2 năm, không nhận sinh viên mới ra trường.
- Ngoại hình ưa nhìn, có độ tuổi từ 25-40
- Kỹ năng chốt sale, khả năng đàm phán thuyết phục với phụ huynh và học viên.
- Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết khiếu nại.
- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt với khách hàng.

Tại Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Phú An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 40 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Phú An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Phú An

Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Phú An

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số nhà 31 ngõ 678 đường Láng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

