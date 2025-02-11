Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 22 Ngõ 2 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

-Chăm sóc, tư vấn và khai thác khách hàng qua nguồn data có sẵn.

-Lên kế hoạch hàng tuần để đạt và vượt KPI được giao.

-Chủ động tìm kiếm phát triển nguồn khách hàng mới thông qua mạng xã hội, các hoạt động marketing trực tiếp, tìm kiếm đối tác liên kết, network cá nhân...Thực hiện công tác tư vấn ghi danh theo đúng qui trình, đảm bảo yếu tố về mặt dịch vụ.

-Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống phần mềm, quản trị data khách hàng theo đúng quy trình quy định. Kiểm soát và báo cáo tình trạng học phí của các khách hàng quản lí.

-Phối hợp chăm sóc học viên trong quá trình học, hỗ trợ thu tái phí, tìm kiếm nguồn khách hàng giới thiệu từ học , chăm sóc học viên để tăng khả năng học viên đăng kí khóa tiếp theo.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Ngoại thương, Thương mại.... biết Tiếng Trung là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực ứng viên gồm cả lương cứng và thưởng KPI.

- Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc....

- Được tham gia BHXH.

- Được tham gia các khóa học tiếng Trung tại trung tâm với giá ưu đãi.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý (công ty đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh ở Hà Nội và các tỉnh/thành phố trong cả nước).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin