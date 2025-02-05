Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng Đạo Thúy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Gọi điện, giới thiệu và tư vấn về các khóa học Tiếng Anh tại trung tâm

- Tiếp đón khách hàng đến trung tâm, tư vấn khóa học, đặt lịch kiểm tra trình độ cho học viên

- Tham gia các event/ hoạt động direct sales theo kế hoạch của trung tâm

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

- Thời gian làm việc: Xoay ca linh hoạt, 1 tuần nghỉ 1.5 - 2 ngày

+ Ca 1: 9h30 - 19h

+ Ca 2: 13h30 - 21h30

- Địa điểm làm việc: Lựa chọn 1 trong 2 cơ sở sau:

+ 34T Hoàng Đạo Thúy

+ 24 Đại Cồ Việt

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã/ Chuẩn bị Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng, có thể đảm bảo thời gian làm việc xoay ca tại trung tâm

- Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực telesales, tư vấn tuyển sinh hoặc chăm sóc khách hàng tại các trung tâm Tiếng Anh/ đơn vị giáo dục Tiếng Anh

- Ngoại hình thiện cảm, tác phong thân thiện, tự tin

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tự tin, không nói ngọng, nói lắp

- Không ngại telesales và các hoạt động direct sales tại trường học, khu vực đông dân cư

Tại Công Ty Language Link Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 - 11 triệu/tháng (offer theo kinh nghiệm) + % doanh thu. Thu nhập trung bình 12 - 25 triệu/tháng

- Hưởng 100% lương cứng + commission trong thời gian thử việc

- Chế độ nghỉ phép 16 ngày + nghỉ ốm 3 ngày/ năm

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, Bảo hiểm sức khỏe PTI 24/7

- Lộ trình đào tạo bài bản, Leader tận tâm và đồng hành trong suốt quá trình làm việc

- Môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

- Cơ hội thăng tiến lên Senior/ Team Lead nếu kết quả công việc tốt

- Đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc (máy tính, điện thoại)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Language Link Vietnam

