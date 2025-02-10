Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Giáo Dục Allinone làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Giáo Dục Allinone
- Hà Nội: BHXH, BHYT, BHTN... Chế độ nghỉ lễ Tết, nghỉ phép theo quy định Nhà Nước Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn. Cơ hội trở thành trưởng nhóm/trưởng phòng kinh doanh sau 6
- 12 tháng làm việc Được tham gia các khóa đào tạo, rèn luyện kỹ năng telesales, thuyết trình, kỹ năng mềm....Qua các đợt đào tạo, đánh giá Chuyên gia, ứng viên tiềm năng sẽ được đào tạo lên các vị trí chuyên gia, cán bộ quản lý trung và cao , Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Cập nhật dữ liệu và thông tin khách hàng lên hệ thống Công ty. 100% data có sẵn , nguồn data từ marketing online, khách hàng có nhu cầu cao và đang quan tâm đến khóa học tiếng Anh giao tiếp.
Tư vấn trực tiếp cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng đăng ký khóa học tại trung tâm
Đặt cuộc hẹn với khách hàng để bộ phận kinh doanh trực tiếp gặp khách hàng
Khai thác, chăm sóc khách hàng mới và duy trì phát triển khách hàng cũ
Lập kế hoạch kinh doanh trong tháng và đặt mục tiêu hoạt động trong tháng
Phối hợp cùng các bộ phận khác đảm bảo hoàn thiện công việc được giao
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 21-29 tuổi
Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi
Có khả năng ăn nói, giao tiếp lưu loát
Kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng là một lợi thế;
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm;
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Giáo Dục Allinone Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Giáo Dục Allinone
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
