Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Giáo Dục Allinone làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, BHYT, BHTN... Chế độ nghỉ lễ Tết, nghỉ phép theo quy định Nhà Nước Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn. Cơ hội trở thành trưởng nhóm/trưởng phòng kinh doanh sau 6 - 12 tháng làm việc Được tham gia các khóa đào tạo, rèn luyện kỹ năng telesales, thuyết trình, kỹ năng mềm....Qua các đợt đào tạo, đánh giá Chuyên gia, ứng viên tiềm năng sẽ được đào tạo lên các vị trí chuyên gia, cán bộ quản lý trung và cao , Quận Cầu Giấy

Cập nhật dữ liệu và thông tin khách hàng lên hệ thống Công ty. 100% data có sẵn , nguồn data từ marketing online, khách hàng có nhu cầu cao và đang quan tâm đến khóa học tiếng Anh giao tiếp.

Tư vấn trực tiếp cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng đăng ký khóa học tại trung tâm

Đặt cuộc hẹn với khách hàng để bộ phận kinh doanh trực tiếp gặp khách hàng

Khai thác, chăm sóc khách hàng mới và duy trì phát triển khách hàng cũ

Lập kế hoạch kinh doanh trong tháng và đặt mục tiêu hoạt động trong tháng

Phối hợp cùng các bộ phận khác đảm bảo hoàn thiện công việc được giao

Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng, ưu tiên các ngành kinh tế, quản trị, thương mại, dịch vụ khách hàng,...

Nữ từ 21-29 tuổi

Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi

Có khả năng ăn nói, giao tiếp lưu loát

Kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng là một lợi thế;

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm;

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

