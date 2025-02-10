Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam
- Hà Nội:
- Số 32, ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa.
- 885 Tam Trinh / Tòa NV1
- 3
- 01 khu Gelexia
- Geleximco, Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Tiếp nhận yêu cầu tư vấn từ học viên và cung cấp thông tin chi tiết về các khóa học và dịch vụ mà trung tâm đào tạo tiếng Anh cung cấp.
- Thông qua cuộc trò chuyện và tư vấn cá nhân, đánh giá nhu cầu và mục tiêu học tập của học viên để đưa ra các khóa học phù hợp nhất.
- Giải đáp mọi thắc mắc và đảm bảo học viên hiểu rõ về quy trình đăng ký và các chính sách của trung tâm.
-Giữ liên lạc và theo dõi các học viên tiềm năng và hiện tại.
- Cung cấp thông tin về lịch học, chương trình và các thông báo quan trọng cho học viên.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm CSKH; Sale là lợi thế
- Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm của công ty
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, phát triển quan hệ
- Chủ động, năng động, nhạy bén;
- Luôn học hỏi, luôn sáng tạo.
- Có laptop.
Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc duy nhất 2 tháng, nhận 100% lương
- Hỗ trợ MKT, Data khách hàng có sẵn
- Được hỗ trợ mọi lúc – mọi nơi từ đội nhóm và tất cả các phòng ban Suport bán hàng
- Được đào tạo bài bản các kiến thức về sản phẩm Giáo dục, hướng dẫn kỹ năng chốt Sale
- Có lộ trình công việc và phát triển rõ ràng,có cơ hội thăng tiến
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo đúng quy định.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ,thai sản, ốm đau theo Quy định của nhà nước
- Được tham gia các hoạt động tập thể cùng Công ty như Teambilding, du lịch, văn nghệ, sinh nhật …
- Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
