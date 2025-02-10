Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)
- Hà Nội: Tầng 6, 7 tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
- Tư vấn liên hệ, giới thiệu với các khách hàng Doanh nghiệp Xuất khẩu sử dụng dịch vụ của Alibaba (Sàn TMĐT B2B quốc tế của Tập đoàn Alibaba) để hỗ trợ khách hàng xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
- Gặp gỡ, đàm phán trực tiếp, thuyết phục Doanh nghiệp Xuất khẩu mua các gói dịch vụ
- Hỗ trợ khách hàng, phát triển mối quan hệ với khách hàng.
- Chủ động tìm kiếm khách hàng.
- Sử dụng công cụ telesales và gặp gỡ khách hàng đàm phán chốt hợp đồng
-Phối hợp với các bộ phận triển khai các hoạt động nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh.
-Hỗ trợ chăm sóc khách hàng sau bán hàng và tiếp tục tư vấn cho khách hàng để bán các dịch vụ Giá trị gia tăng (VAS) và gia hạn dịch vụ cho năm tiếp theo.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên các ứng viên có thể giao tiếp và sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung cho công việc.
- Ưu tiên các ứng cử viên: học các chuyên ngành Kinh tế, Tiếp thị, Thương mại điện tử (TMĐT)...; có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực TMĐT, Xuất nhập khẩu, Bảo hiểm, B2B.
- Đã có kinh nghiệm bán hàng chính thức từ trên 01 năm trở lên.
- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục người khác. Khả năng thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) Thì Được Hưởng Những Gì
