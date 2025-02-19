Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 61 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các chương trình học, khuyến mãi cho khách hàng có nhu cầu.
Gọi điện liên hệ khách hàng để tư vấn và giới thiệu khóa học.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên nguồn thông tin khách hàng có sẵn.
Các công việc liên quan đến chuyên môn khác khi được yêu cầu từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng:
Nam/Nữ có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Chăm sóc học viên qua điện thoại (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales mảng giáo dục);
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Tiếp thị, Dịch vụ khách hàng...;
Tư duy (Mindset):
Yêu thích nghề chăm sóc khách hàng – dịch vụ khách hàng, suy nghĩ logic;
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao;
Yêu thích & đam mê công việc tiếp xúc với khách hàng
Kỹ năng:
Giao tiếp tốt: diễn đạt ý – câu từ tiếng Việt tốt, tự tin, giọng nói dễ nghe;
Độ tuổi: 22 – 35 (Nam/Nữ)

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: Trên 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Thời gian làm việc trong tuần thứ 2 đến thứ 6 ( nghỉ thứ 7, chủ nhật)
Phúc lợi: hỗ trợ gửi xe, café miễn phí tại Công ty, chế độ nghỉ mát, chương trình teambuilding
Được tham gia BHXH đầy đủ sau khi trở thành nhân viên chính thức ,môi trường trẻ trung năng động, teabreak 2 buổi/ tuần
Thưởng lễ tết và các ngày lễ lớn khác trong năm, thưởng lương tháng 13....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

