Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng (Theo bậc năng lực) Thưởng theo kết quả + thưởng xếp hạng tháng (Thực lĩnh 12.000.000 - 47.000.000 VNĐ/Tháng) Được đăng ký làm online, xin chuyển ca làm bù Được training, đào tạo nghiệp vụ bán hàng bài bản từ đầu Có cơ hội tham gia đào tạo miễn phí các khóa học về Excel, Powerpoint, bán hàng,..... Được đề cử tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ nâng cao nếu có cống hiến xuất sắc Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững. Du lịch 2 lần/năm Cá, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

Tư vấn, giới thiệu về sản phẩm Tiếng Anh online gia sư trực tuyến

Nhận data công ty cung cấp từ bộ phận Marketing

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh bán hàng online theo quy trình hướng dẫn nội bộ của công ty

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp

Đã tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học

Làm việc luôn update kỹ năng và chịu được áp lực trong công việc

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Nhiệt tình, năng động, chịu khó học hỏi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 50 triệu VND

Lương cứng: 7 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

