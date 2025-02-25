Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
- Hà Nội: 7.000.000
- 30.000.000 VNĐ/tháng (Theo bậc năng lực) Thưởng theo kết quả + thưởng xếp hạng tháng (Thực lĩnh 12.000.000
- 47.000.000 VNĐ/Tháng) Được đăng ký làm online, xin chuyển ca làm bù Được training, đào tạo nghiệp vụ bán hàng bài bản từ đầu Có cơ hội tham gia đào tạo miễn phí các khóa học về Excel, Powerpoint, bán hàng,..... Được đề cử tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ nâng cao nếu có cống hiến xuất sắc Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững. Du lịch 2 lần/năm Cá, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu
Tư vấn, giới thiệu về sản phẩm Tiếng Anh online gia sư trực tuyến
Nhận data công ty cung cấp từ bộ phận Marketing
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh bán hàng online theo quy trình hướng dẫn nội bộ của công ty
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc luôn update kỹ năng và chịu được áp lực trong công việc
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Nhiệt tình, năng động, chịu khó học hỏi
Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
