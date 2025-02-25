Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
8 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7.000.000

- 30.000.000 VNĐ/tháng (Theo bậc năng lực) Thưởng theo kết quả + thưởng xếp hạng tháng (Thực lĩnh 12.000.000

- 47.000.000 VNĐ/Tháng) Được đăng ký làm online, xin chuyển ca làm bù Được training, đào tạo nghiệp vụ bán hàng bài bản từ đầu Có cơ hội tham gia đào tạo miễn phí các khóa học về Excel, Powerpoint, bán hàng,..... Được đề cử tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ nâng cao nếu có cống hiến xuất sắc Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững. Du lịch 2 lần/năm Cá, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

Tư vấn, giới thiệu về sản phẩm Tiếng Anh online gia sư trực tuyến
Nhận data công ty cung cấp từ bộ phận Marketing
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh bán hàng online theo quy trình hướng dẫn nội bộ của công ty
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học
Làm việc luôn update kỹ năng và chịu được áp lực trong công việc
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Nhiệt tình, năng động, chịu khó học hỏi

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 50 triệu VND
Lương cứng: 7 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

