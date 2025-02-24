Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần giáo dục Edulife làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 15 ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - 352 đường 3/2, Quận 10, Tp HCM - 11 Nguyễn Văn Thương , Bình Thạnh, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Chủ động liên hệ học viên tiềm năng theo100% Data Nóng;

Tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ các thắc mắc của học viên trong quá trình trước, trong và sau khi hoàn thành các khóa học;

Tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, tình hình thị trường;

Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân và báo cáo kết quả công việc đầy đủ, đúng thời hạn;

Nghiên cứu và thử nghiệm các kênh tuyển sinh mới;

Các đầu việc khác liên quan đến tuyển sinh theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 20 -32 tuổi

Bằng cấp: tốt nghiệp từ trung cấp

BẮT BUỘC Có kinh nghiệm làm Sales, Telesales, chăm sóc khách hàng qua điện thoại tối thiểu 6 tháng;

Có kinh nghiệm mảng Giáo dục là một lợi thế;

Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết và mong muốn gắn bó với nghề, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân;

Sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân;

Sẵn sàng giúp đỡ và có lòng biết ơn;

Tích cực, kỷ luật.

Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân.

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 50 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edulife Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + hoa hồng. Trung bình 15.000.000 - 30.000.000/tháng (có thể lên tới 50.000.000 vnd)

Tháng thử việc lương cứng: 5.000.000 - 6.000.000 VNĐ (tùy theo sản phẩm)

Các tháng tiếp theoreview lương cứng 2 tháng/ lần. Lương cứng upto 15.000.000

Lương cứng chia theo rank dựa trên doanh số

Cơ hội thăng tiến và phát triển cao

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc; kỹ năng mềm, phát triển bản thân

Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định

Du lịch, nghỉ mát, Team building, Year End Party...

Đối với nhân sự thâm niên trên 1 năm, mỗi năm có thêm 5 ngày nghỉ phép (ngoài phép năm) được nghỉ liên tục có lương để đi du lịch, về thăm gia đình,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs;

Sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần, trong khả năng, kể cả điều đó không mang lại giá trị vật chất cho bản thân, miễn là khiến người đó trở nên tốt hơn;

Biết nghĩ cho người khác: Không làm gì có hại cho người khác để đạt được mục đích của mình;

Luôn Biết và Trân trọng những người giúp đỡ mình;

Luôn Ghi nhận khi một ai đó thể hiện sự nỗ lực, dù chưa có thành quả;

Tư duy tích cực: Chúng tôi nhìn nhận mọi việc, mọi người theo chiều hướng tích cực.

MÔI TRƯỜNG KHÔNG ĐÀO THẢI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edulife

