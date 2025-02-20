Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Kiddihub - Nền Tảng Review Và Chọn Trường Mầm Non Số 1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Giới thiệu, tư vấn khóa học với khách hàng tiềm năng qua các kênh (điện thoại, email, fanpage, diễn đàn…)

- Tiếp nhận ý kiến phản hồi, giải đáp thắc mắc cho học viên về chi tiết khóa học, hỗ trợ bộ phận điều phối khi có vấn đề phát sinh.

- Báo cáo kết quả, tình hình tuyển sinh và cập nhật danh sách học viên cho bộ phận liên quan;

- Phối hợp với team marketing phát triển các kênh truyền thông, xây dựng chiến lược, kế hoạch quảng cáo các khóa học của công ty;

- Đảm bảo các hoạt động liên quan đến tài chính được tiếp nhận và xử lý chính xác, kịp thời (tiếp nhận phí, hoàn phí…)

- Báo cáo Quản lý dữ liệu khách hàng, đặc biệt là khách hàng tiềm năng.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, sale, CSKH, bán hàng tối thiểu 1 năm.

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tư vấn khóa học tiếng Anh;

Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo, ứng xử linh hoạt;

Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.

Lương cứng 7-9tr/ tháng commission + thưởng, thu nhập lên đến 20-30 triệu/ tháng

Xét tăng lương hàng năm;

Thưởng lễ, Tết;

Nghỉ phép 12 ngày/năm; nghỉ lễ theo quy định luật lao động;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN full lương

Học IELTS Miễn phí

Môi trường làm việc thân thiện, năng động;

Cơ hội phát triển và thăng tiến

Địa điểm làm việc: Tầng KT1 - HongKong tower, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc: 5 ngày/ tuần. Được đăng ký thời gian làm việc linh hoạt

