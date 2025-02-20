Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Kiddihub - Nền Tảng Review Và Chọn Trường Mầm Non Số 1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Kiddihub - Nền Tảng Review Và Chọn Trường Mầm Non Số 1 Việt Nam
- Hà Nội:
- Tầng KT1
- Hongkong tower
- 243A, Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Giới thiệu, tư vấn khóa học với khách hàng tiềm năng qua các kênh (điện thoại, email, fanpage, diễn đàn…)
- Tiếp nhận ý kiến phản hồi, giải đáp thắc mắc cho học viên về chi tiết khóa học, hỗ trợ bộ phận điều phối khi có vấn đề phát sinh.
- Báo cáo kết quả, tình hình tuyển sinh và cập nhật danh sách học viên cho bộ phận liên quan;
- Phối hợp với team marketing phát triển các kênh truyền thông, xây dựng chiến lược, kế hoạch quảng cáo các khóa học của công ty;
- Đảm bảo các hoạt động liên quan đến tài chính được tiếp nhận và xử lý chính xác, kịp thời (tiếp nhận phí, hoàn phí…)
- Báo cáo Quản lý dữ liệu khách hàng, đặc biệt là khách hàng tiềm năng.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, sale, CSKH, bán hàng tối thiểu 1 năm.
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tư vấn khóa học tiếng Anh;
Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo, ứng xử linh hoạt;
Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.
Tại Kiddihub - Nền Tảng Review Và Chọn Trường Mầm Non Số 1 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương hàng năm;
Thưởng lễ, Tết;
Nghỉ phép 12 ngày/năm; nghỉ lễ theo quy định luật lao động;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN full lương
Học IELTS Miễn phí
Môi trường làm việc thân thiện, năng động;
Cơ hội phát triển và thăng tiến
Địa điểm làm việc: Tầng KT1 - HongKong tower, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian làm việc: 5 ngày/ tuần. Được đăng ký thời gian làm việc linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kiddihub - Nền Tảng Review Và Chọn Trường Mầm Non Số 1 Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
