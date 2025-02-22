Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập 20tr

- 30tr (lương cb 6tr

- 9tr) Thưởng nóng; lương tháng 13; quà các ngày lễ, tết trong năm Thử việc 1 tháng + Được tính Thưởng hoa hồng như Nhân viên chính thức; Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiên lên các vị trí cao hơn trong khối Kinh doanh. Tham gia đào tạo bài bản về Tư vấn, quy trình, sản phẩm, dịch vụ, vận hành; Học miễn phí 100% các khóa học tiếng Anh từ TOEIC, Giao tiếp, IELTS tại toàn hệ thống; Được 12 ngày nghỉ phép trong năm; Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định củ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Liên hệ, tư vấn học viên tiềm năng theo danh sách được cung cấp từ phòng Marketing để giới thiệu về chương trình đào tạo các khóa học TOEIC, Giao tiếp, IELTS tại hệ thống;
- Cùng với đội nhóm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh, đảm bảo doanh thu cá nhân/đội nhóm/trung tâm;
- Tích cực trong việc hỗ trợ/chăm sóc khách hàng tiềm năng nhằm đảm bảo số lượng học viên tái phí, nắm bắt thông tin từ học viên nhằm cải tiến chất lượng đào tạo;
- Tham gia các hoạt động tuyển sinh với Marketing khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên đã Tốt nghiệp hoặc Đang chờ bằng.
- Hoạt ngôn, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng, chịu được áp lực công việc;
- Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm trong ngành Sale, Telesale, CSKH,...có kinh nghiệm về Giáo Dục là lợi thế;
- Có laptop cá nhân;
- Xoay ca linh hoạt.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng: 6 - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 14 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

