Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập 20tr - 30tr (lương cb 6tr - 9tr) Thưởng nóng; lương tháng 13; quà các ngày lễ, tết trong năm Thử việc 1 tháng + Được tính Thưởng hoa hồng như Nhân viên chính thức; Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiên lên các vị trí cao hơn trong khối Kinh doanh. Tham gia đào tạo bài bản về Tư vấn, quy trình, sản phẩm, dịch vụ, vận hành; Học miễn phí 100% các khóa học tiếng Anh từ TOEIC, Giao tiếp, IELTS tại toàn hệ thống; Được 12 ngày nghỉ phép trong năm; Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định củ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Liên hệ, tư vấn học viên tiềm năng theo danh sách được cung cấp từ phòng Marketing để giới thiệu về chương trình đào tạo các khóa học TOEIC, Giao tiếp, IELTS tại hệ thống;

- Cùng với đội nhóm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh, đảm bảo doanh thu cá nhân/đội nhóm/trung tâm;

- Tích cực trong việc hỗ trợ/chăm sóc khách hàng tiềm năng nhằm đảm bảo số lượng học viên tái phí, nắm bắt thông tin từ học viên nhằm cải tiến chất lượng đào tạo;

- Tham gia các hoạt động tuyển sinh với Marketing khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên đã Tốt nghiệp hoặc Đang chờ bằng.

- Hoạt ngôn, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng, chịu được áp lực công việc;

- Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm trong ngành Sale, Telesale, CSKH,...có kinh nghiệm về Giáo Dục là lợi thế;

- Có laptop cá nhân;

- Xoay ca linh hoạt.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng: 6 - 9 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

