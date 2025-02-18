Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 32, ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa.

- 885 Tam Trinh / Tòa NV1

- 3

- 01 khu Gelexia

- Geleximco, Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu tư vấn từ học viên và cung cấp thông tin chi tiết về các khóa học và dịch vụ mà trung tâm đào tạo tiếng Anh cung cấp.
- Thông qua cuộc trò chuyện và tư vấn cá nhân, đánh giá nhu cầu và mục tiêu học tập của học viên để đưa ra các khóa học phù hợp nhất.
- Giải đáp mọi thắc mắc và đảm bảo học viên hiểu rõ về quy trình đăng ký và các chính sách của trung tâm.
-Giữ liên lạc và theo dõi các học viên tiềm năng và hiện tại.
- Cung cấp thông tin về lịch học, chương trình và các thông báo quan trọng cho học viên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, hoặc các chuyên ngành liên quan …
- Có kinh nghiệm làm CSKH; Sale là lợi thế
- Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm của công ty
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, phát triển quan hệ
- Chủ động, năng động, nhạy bén;
- Luôn học hỏi, luôn sáng tạo.
- Có laptop.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản 6 - 10 triệu + Com + Thưởng. Thu nhập trung bình 12 - 20 triệu/ tháng
- Thử việc duy nhất 2 tháng, nhận 100% lương
- Hỗ trợ MKT, Data khách hàng có sẵn
- Được hỗ trợ mọi lúc – mọi nơi từ đội nhóm và tất cả các phòng ban Suport bán hàng
- Được đào tạo bài bản các kiến thức về sản phẩm Giáo dục, hướng dẫn kỹ năng chốt Sale
- Có lộ trình công việc và phát triển rõ ràng,có cơ hội thăng tiến
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo đúng quy định.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ,thai sản, ốm đau theo Quy định của nhà nước
- Được tham gia các hoạt động tập thể cùng Công ty như Teambilding, du lịch, văn nghệ, sinh nhật …
- Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

