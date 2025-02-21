Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập cạnh tranh lên đến 15 triệu/tháng. Ký hợp đồng chính thức sau thời gian thử việc và được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước, bảo hiêm Sức khỏe cao cấp) Lương tháng 13 Các khóa học tiếng Anh giảm giá cho gia đình Được huấn luyện, đào tạo. Cơ hội thăng tiến nội bộ., Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Thực hiện tuyển sinh, giới thiệu và tư vấn phụ huynh các sản phẩm giáo dục và thực hiện các hoạt động bán hàng (tư vấn telesales và tư vấn trực tiếp).

Giới thiệu công ty, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn và nhận thông tin học sinh

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng tiềm năng

Sắp xếp các chương trình trải nghiệm học thử tại trung tâm

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khóa học

Trả lời phản hồi khách hàng

Các nhiệm vụ quản trị khác do quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng trực tiếp và qua điện thoại

Có kinh nghiệm tư vấn và dịch vụ khách hàng là một lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Giọng Hà Nội.

Có khả năng Tiếng Anh là một lợi thế

Tốt nghiệp đại học / cao đẳng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM

