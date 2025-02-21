Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM
- Hà Nội: Thu nhập cạnh tranh lên đến 15 triệu/tháng. Ký hợp đồng chính thức sau thời gian thử việc và được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước, bảo hiêm Sức khỏe cao cấp) Lương tháng 13 Các khóa học tiếng Anh giảm giá cho gia đình Được huấn luyện, đào tạo. Cơ hội thăng tiến nội bộ., Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Thực hiện tuyển sinh, giới thiệu và tư vấn phụ huynh các sản phẩm giáo dục và thực hiện các hoạt động bán hàng (tư vấn telesales và tư vấn trực tiếp).
Giới thiệu công ty, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn và nhận thông tin học sinh
Tìm kiếm và tư vấn khách hàng tiềm năng
Sắp xếp các chương trình trải nghiệm học thử tại trung tâm
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khóa học
Trả lời phản hồi khách hàng
Các nhiệm vụ quản trị khác do quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tư vấn và dịch vụ khách hàng là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
Giọng Hà Nội.
Có khả năng Tiếng Anh là một lợi thế
Tốt nghiệp đại học / cao đẳng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI