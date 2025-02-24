Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh US English làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh US English làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

US English
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
US English

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại US English

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 1, Lan Viên 2, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Tư vấn chương trình học cho PH và HS
• Chăm sóc, hỗ trợ HS tại Trung tâm cùng với Quản lý lớp
• Đón trả HS đảm bảo an toàn
• Tham gia các sự kiện, chuơng trình mở rộng thị trường của trung tâm
• Công ty có cung cấp data, đồng thời khuyến khích ứng viên chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm; Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ
• Kỹ năng thuyết phục, xử lý vấn đề tốt
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Tiếng Anh cơ bản
• Ưu tiên có kinh nghiệm sale
• Yêu thích làm việc với các bạn nhỏ

Tại US English Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 10-15tr gồm LƯƠNG CỨNG 7TR + thưởng KPI + % hoa hồng hấp dẫn
• BHXH, thưởng lễ tết , lương tháng 13
• Tham gia các chương tình teambuilding, nghỉ mát, du lịch
• Được đào tạo, hỗ trợ doanh số - được nghỉ phép 12 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại US English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

US English

US English

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: khu vực Đặng Xá Gia Lâm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

