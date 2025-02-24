Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh US English làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1, Lan Viên 2, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Tư vấn chương trình học cho PH và HS

• Chăm sóc, hỗ trợ HS tại Trung tâm cùng với Quản lý lớp

• Đón trả HS đảm bảo an toàn

• Tham gia các sự kiện, chuơng trình mở rộng thị trường của trung tâm

• Công ty có cung cấp data, đồng thời khuyến khích ứng viên chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm; Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ

• Kỹ năng thuyết phục, xử lý vấn đề tốt

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

• Tiếng Anh cơ bản

• Ưu tiên có kinh nghiệm sale

• Yêu thích làm việc với các bạn nhỏ

Tại US English Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 10-15tr gồm LƯƠNG CỨNG 7TR + thưởng KPI + % hoa hồng hấp dẫn

• BHXH, thưởng lễ tết , lương tháng 13

• Tham gia các chương tình teambuilding, nghỉ mát, du lịch

• Được đào tạo, hỗ trợ doanh số - được nghỉ phép 12 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại US English

