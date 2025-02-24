Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Giáo Dục Alaska Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Giáo Dục Alaska Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Giáo Dục Alaska Việt Nam

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Giáo Dục Alaska Việt Nam

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 307 lĩnh nam,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Gọi điện Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng khách hàng của Trung Tâm.
- Hẹn học viên kiểm tra đầu vào, hẹn học thử miễn phí.
- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học.
- Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về các chương trình học.
- Theo dõi danh sách khách hàng tiềm năng và khách hàng cũ.
- Kiểm tra sĩ số các lớp lên kế hoạch tuyển sinh lấp đầy lớp ít học viên.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có kinh nghiệm telesales, chăm sóc khách hàng.
Hoạt ngôn, không ngại giao tiếp/nói chuyện với khách hàng.
Cầu tiến, có trách nhiệm cao trong công việc.
Có thể làm việc ca tối.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Giáo Dục Alaska Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn dựa trên doanh thu thực tế, tổng thu nhập gồm: Lương cơ bản + Lương Bonus KPI hàng tháng.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
- Được giảm đến 100% học phí học tiếng Anh tại trung tâm
- Được đào tạo định kỳ, được tham gia các chương trình và khóa học đặc biệt khác từ trụ sở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Giáo Dục Alaska Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Giáo Dục Alaska Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Giáo Dục Alaska Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 01 Đường Số D5, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

