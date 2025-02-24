Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Giáo Dục Alaska Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 307 lĩnh nam,Hà Nội

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

- Gọi điện Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng khách hàng của Trung Tâm.

- Hẹn học viên kiểm tra đầu vào, hẹn học thử miễn phí.

- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học.

- Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về các chương trình học.

- Theo dõi danh sách khách hàng tiềm năng và khách hàng cũ.

- Kiểm tra sĩ số các lớp lên kế hoạch tuyển sinh lấp đầy lớp ít học viên.

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có kinh nghiệm telesales, chăm sóc khách hàng.

Hoạt ngôn, không ngại giao tiếp/nói chuyện với khách hàng.

Cầu tiến, có trách nhiệm cao trong công việc.

Có thể làm việc ca tối.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập không giới hạn dựa trên doanh thu thực tế, tổng thu nhập gồm: Lương cơ bản + Lương Bonus KPI hàng tháng.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Được giảm đến 100% học phí học tiếng Anh tại trung tâm

- Được đào tạo định kỳ, được tham gia các chương trình và khóa học đặc biệt khác từ trụ sở.

Cách Thức Ứng Tuyển

