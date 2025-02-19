Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Public Bank Securities Vietnam Company Limited (PBSV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Theo dõi, cập nhật diễn biến thị trường chứng khoán, kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính và các yếu tố tác động đến thị trường.

• Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tiềm năng tăng trưởng, rủi ro và đề xuất danh mục đầu tư phù hợp.

• Cung cấp thông tin và khuyến nghị đầu tư dựa trên nhu cầu của khách hàng.

• Hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư.

• Đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro, giúp khách hàng tối ưu hóa lợi nhuận.

• Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng các công cụ giao dịch chứng khoán, đọc hiểu báo cáo tài chính, chỉ số kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

• Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng thông qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.

• Duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện có, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

• Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản, nộp rút tiền, đặt lệnh giao dịch chứng khoán.

• Giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy trình giao dịch, sản phẩm tài chính, phí giao dịch, chính sách thuế và các quy định pháp lý.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra thuận lợi.

• Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kỹ năng phân tích, tư vấn đầu tư.

• Tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan.

• Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của công ty và cấp quản lý.