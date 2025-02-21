Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Equest làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Centerpoint 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

1. Overview

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, marketing - truyền thông, tư vấn tích hợp theo tháng, quý, năm để đạt được mục tiêu doanh thu và chỉ tiêu tuyển sinh của Viện;

Phát triển mạng lưới các cơ sở phối hợp đào tạo nhằm tăng độ phủ của Viện NBS trên toàn quốc.

2. Quản lý hoạt động quảng bá online, Digital marketing

Xây dựng kế hoạch/chiến dịch quảng cáo trực tuyến qua các kênh: Facebook, Google... và đảm bảo các mục tiêu tuyển sinh;

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu chi phí và tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất.

3. Kế hoạch marketing offline và các sự kiện

Lập kế hoạch, triển khai các sự kiện online, offline phục vụ cho nhu cầu tương tác, kết nối với khách hàng phục vụ công tác tuyển sinh;

Lập và thực hiện các kế hoạch marketing offline nhằm tối ưu chi phí và khai thác được hiệu quả tối ưu.

4. Hiệu quả các nội dung bài viết - PR

Quản lý, xây dựng và thực thi kế hoạch nội dung trên các kênh truyền thông, phát triển nhận diện thương hiệu, tăng tương tác với khách hàng trên các kênh;

Triển khai và thực hiện kế hoạch nội dung/bài đăng trên nền tảng riêng (website, fanpage, youtube, email, bản tin, brochure...), theo dõi và phân tích các chỉ số truyền thông.

5. Quản lý nhân sự

Có trách nhiệm đào tạo nhân sự thuộc bộ phận mình quản lý, đáp ứng nhu cầu về năng lực làm việc, phát triển nhân viên;

Đánh giá và tạo động lực cho nhân viên trực tiếp quản lý nhằm khai thác tối đa hiệu quả làm việc của nhân viên.

6. Báo cáo và các công việc khác

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ theo yêu cầu;

Các công việc khác khi được giao từ Lãnh đạo Viện.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng Đại học, chuyên ngành marketing hoặc truyền thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phụ trách kinh doanh

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc

Có kiến thức sâu, rộng về chuyên ngành quản trị kinh doanh, quan hệ khách hàng trong mảng Giáo dục

Am hiểu về kiến thức marketing và xây dựng thương hiệu

Có kinh nghiệm triển khai về các kênh digital marketing SEM, SEO, Google adwords, Facebook ads, social media.....

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Equest Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 25-50 triệu/tháng + thưởng

Được hỗ trợ laptop, chuột, tai nghe và đồng phục;

Đóng bảo hiểm xã hội và du lịch hàng năm;

Được hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình.

Địa điểm làm việc

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Equest

