Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Equest làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Equest
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Equest

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Equest

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Centerpoint 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

1. Overview
Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, marketing - truyền thông, tư vấn tích hợp theo tháng, quý, năm để đạt được mục tiêu doanh thu và chỉ tiêu tuyển sinh của Viện;
Phát triển mạng lưới các cơ sở phối hợp đào tạo nhằm tăng độ phủ của Viện NBS trên toàn quốc.
2. Quản lý hoạt động quảng bá online, Digital marketing
Xây dựng kế hoạch/chiến dịch quảng cáo trực tuyến qua các kênh: Facebook, Google... và đảm bảo các mục tiêu tuyển sinh;
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu chi phí và tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất.
3. Kế hoạch marketing offline và các sự kiện
Lập kế hoạch, triển khai các sự kiện online, offline phục vụ cho nhu cầu tương tác, kết nối với khách hàng phục vụ công tác tuyển sinh;
Lập và thực hiện các kế hoạch marketing offline nhằm tối ưu chi phí và khai thác được hiệu quả tối ưu.
4. Hiệu quả các nội dung bài viết - PR
Quản lý, xây dựng và thực thi kế hoạch nội dung trên các kênh truyền thông, phát triển nhận diện thương hiệu, tăng tương tác với khách hàng trên các kênh;
Triển khai và thực hiện kế hoạch nội dung/bài đăng trên nền tảng riêng (website, fanpage, youtube, email, bản tin, brochure...), theo dõi và phân tích các chỉ số truyền thông.
5. Quản lý nhân sự
Có trách nhiệm đào tạo nhân sự thuộc bộ phận mình quản lý, đáp ứng nhu cầu về năng lực làm việc, phát triển nhân viên;
Đánh giá và tạo động lực cho nhân viên trực tiếp quản lý nhằm khai thác tối đa hiệu quả làm việc của nhân viên.
6. Báo cáo và các công việc khác
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ theo yêu cầu;
Các công việc khác khi được giao từ Lãnh đạo Viện.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng Đại học, chuyên ngành marketing hoặc truyền thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phụ trách kinh doanh
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc
Có kiến thức sâu, rộng về chuyên ngành quản trị kinh doanh, quan hệ khách hàng trong mảng Giáo dục
Am hiểu về kiến thức marketing và xây dựng thương hiệu
Có kinh nghiệm triển khai về các kênh digital marketing SEM, SEO, Google adwords, Facebook ads, social media.....

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Equest Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 25-50 triệu/tháng + thưởng
Được hỗ trợ laptop, chuột, tai nghe và đồng phục;
Đóng bảo hiểm xã hội và du lịch hàng năm;
Được hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình.
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Centerpoint 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Equest

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Equest

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Equest

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, Center Point, 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

