Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Du lịch hàng năm cùng công ty 1 năm 2 lần Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, cầu tiến... Được đào tạo bài bản và nâng cấp thường xuyên về nghiệp vụ, kiến thức, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Gọi điện tư vấn Khóa học online cho học sinh THPT và sinh viên Đại Học.
Xây dựng mối quan hệ gắn kết với khách hàng để mở rộng thị trường, bán chéo, bán combo, bán nhóm để tăng doanh thu.
Chịu trách nhiệm và đảm bảo các chỉ số KPI
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn - dễ nghe và có khả năng tư vấn khách hàng qua điện thoại
Kinh Nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sale, tư vấn, bán hàng, có kiến thức, hiểu biết về các kỳ thi THPT QG Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Môi trường làm việc năng động tuyệt vời. Đồng nghiệp thân thiện, sếp siêu dễ tính
Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết, quyết liệt.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
