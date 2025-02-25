Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Du lịch hàng năm cùng công ty 1 năm 2 lần Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, cầu tiến... Được đào tạo bài bản và nâng cấp thường xuyên về nghiệp vụ, kiến thức, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Gọi điện tư vấn Khóa học online cho học sinh THPT và sinh viên Đại Học.

Xây dựng mối quan hệ gắn kết với khách hàng để mở rộng thị trường, bán chéo, bán combo, bán nhóm để tăng doanh thu.

Chịu trách nhiệm và đảm bảo các chỉ số KPI

Giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn - dễ nghe và có khả năng tư vấn khách hàng qua điện thoại

Kinh Nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sale, tư vấn, bán hàng, có kiến thức, hiểu biết về các kỳ thi THPT QG Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Môi trường làm việc năng động tuyệt vời. Đồng nghiệp thân thiện, sếp siêu dễ tính

Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết, quyết liệt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI

