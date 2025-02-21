Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD

Căn cứ vào khuyến nghị của các cơ quan quốc tế về bảo vệ trẻ em, Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quy trình tuyển dụng hiệu quả của mình.Tập đoàn giáo dục Edufit – Công ty cổ phần giáo dục ASC chuyên về các hoạt động giáo dục thể chất sau giờ học tuyển dụng vị trí Tư Vấn Khóa học Bơi với trách nhiệm như sau:

Mô tả công việc

– Tư vấn khóa học bơi và các sản phẩm liên quan tới bơi lội theo quy trình được đào tạo

– Tiếp nhận thông tin khách hàng và nhập vào hệ thống phần mềm

– Sắp xếp lớp học, lịch học cho học sinh

– Bán và thu tiền các khoá học

– Quản lý quầy lễ tân, quà tặng khách hàng, hàng hóa quầy bán lẻ

– Làm việc và giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng

– Trả lời email, facebook, điện thoại theo quy trình được đào tạo