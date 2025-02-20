Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Phụ trách, chỉ đạo, quản lý tất cả các công tác quy hoạch thiết kế của Tập đoàn. Giữ vai trò giám đốc thiết kế của Tập đoàn, bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, quản lý, điều hành Công ty theo Quy chế , Quy định của Tập đoàn. Điều phối các hoạt động tư vấn thiết kế cho các dự án KĐT, KDC, KCN, CCN của Tập đoàn.

- Tham gia lập và làm rõ nhiệm vụ thiết kế với Chủ đầu tư.

- Chủ trì lập và kiểm soát kế hoạch tiến độ công tác tư vấn thiết kế các dự án theo yêu cầu của CĐT, từ bước Quy hoạch đến bước thiết kế bản vẽ thi công.

- Tổ chức việc lập, thẩm trả, điều chỉnh, trình phê duyệt: Báo cáo NCKT; hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC.

- Tổ chức đánh giá, tư vấn cho Chủ đầu tư về vấn đề điều chỉnh kế hoạch, phương án thiết kế.

- Tổ chức các hoạt động xây dựng hồ sơ năng lực, marketing, tiếp thị, giới thiệu dịch vụ tư vấn thiết kế, đàm phán với khách hàng, ký hợp đồng tư vấn thiết kế, tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

- Chủ trì xây dựng các tiêu chuẩn tư vấn thiết kế, định mức, quy trình tư vấn thiết kế; giám sát quá trình thực hiện của đội ngũ tư vấn thiết kế.

- Tổ chức bộ máy tư vấn thiết kế, lên chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, định biên nhân sự; tuyển dụng; đào tạo, phát triển đội ngũ tư vấn thiết kế, đánh giá năng lực, kết quả công việc; đề xuất cơ chế lương, thưởng hợp lý trình phê duyệt.