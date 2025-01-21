Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH JANE AND LEO làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 15 Triệu

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH JANE AND LEO làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH JANE AND LEO
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
CÔNG TY TNHH JANE AND LEO

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Huyện Đại Từ, Đại Học Công Nghiệp và Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc

Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của trung tâm
Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.
Hoạch định kế hoạch cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính.
Hỗ trợ khách hàng trong việc thi xếp lớp và ghi danh cho học viên
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý tực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.
Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Ưu tiên chuyên ngành tiếng anh)
Trình độ tiếng anh khá trở lên (bắt buộc)
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong các ngành nghề giáo dục, tư vấn, bán hàng
Có kỹ năng giao tiếp
Có kỹ năng vi tính văn phòng
Có kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề
Có thể làm việc nhóm.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JANE AND LEO

CÔNG TY TNHH JANE AND LEO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 7, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

