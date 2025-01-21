Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH JANE AND LEO làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH JANE AND LEO
- Thái Nguyên: Huyện Đại Từ, Đại Học Công Nghiệp và Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của trung tâm
Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.
Hoạch định kế hoạch cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính.
Hỗ trợ khách hàng trong việc thi xếp lớp và ghi danh cho học viên
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý tực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.
Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng anh khá trở lên (bắt buộc)
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong các ngành nghề giáo dục, tư vấn, bán hàng
Có kỹ năng giao tiếp
Có kỹ năng vi tính văn phòng
Có kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề
Có thể làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH JANE AND LEO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JANE AND LEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
