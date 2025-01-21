Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH JANE AND LEO làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Huyện Đại Từ, Đại Học Công Nghiệp và Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của trung tâm

Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.

Hoạch định kế hoạch cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính.

Hỗ trợ khách hàng trong việc thi xếp lớp và ghi danh cho học viên

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý tực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.

Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Ưu tiên chuyên ngành tiếng anh)

Trình độ tiếng anh khá trở lên (bắt buộc)

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong các ngành nghề giáo dục, tư vấn, bán hàng

Có kỹ năng giao tiếp

Có kỹ năng vi tính văn phòng

Có kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề

Có thể làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH JANE AND LEO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 7 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JANE AND LEO

