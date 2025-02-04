Tuyển Nhân viên vận hành GSM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 700 - 1,000 USD

Tuyển Nhân viên vận hành GSM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 700 - 1,000 USD

GSM
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
GSM

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại GSM

Mức lương
700 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 700 - 1,000 USD

Điều phối hoạt động vận hành: Theo dõi và điều phối hoạt động của các tài xế để đảm bảo chuyến đi được thực hiện đúng lịch trình và đúng quy định.
Điều phối hoạt động vận hành:
Giám sát hiệu suất hoạt động: Theo dõi và báo cáo về hiệu suất hoạt động và các chỉ số chất lượng phục vụ khác.
Giám sát hiệu suất hoạt động:
Giải quyết vấn đề: Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành như sự cố kỹ thuật, tranh cãi giữa tài xế và khách hàng...
Giải quyết vấn đề:
Bảo trì và bảo dưỡng: Đảm bảo rằng các xe được bảo trì định kỳ và giữ gìn sạch sẽ để đảm bảo sự an toàn và chất lượng dịch vụ.
Bảo trì và bảo dưỡng:
Đào tạo và hỗ trợ tài xế: Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho tài xế về các quy định vận hành, quy trình làm việc và cách giải quyết các vấn đề thường gặp.
Đào tạo và hỗ trợ tài xế:

Với Mức Lương 700 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Có bằng lái xe tối thiểu B2
Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.
Tư duy logic và khả năng quản lý tốt.
Am hiểu về quy trình vận hành taxi và các quy định liên quan.

Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GSM

GSM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

