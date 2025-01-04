Tuyển Nhân viên vận hành GSM làm việc tại Long An thu nhập 700 - 1,100 USD

Điều phối hoạt động vận hành: Theo dõi và điều phối hoạt động của các tài xế để đảm bảo chuyến đi được thực hiện đúng lịch trình và đúng quy định.

Giám sát hiệu suất hoạt động: Theo dõi và báo cáo về hiệu suất hoạt động và các chỉ số chất lượng phục vụ khác.

Giải quyết vấn đề: Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành như sự cố kỹ thuật, tranh cãi giữa tài xế và khách hàng...

Bảo trì và bảo dưỡng: Đảm bảo rằng các xe được bảo trì định kỳ và giữ gìn sạch sẽ để đảm bảo sự an toàn và chất lượng dịch vụ.

Đào tạo và hỗ trợ tài xế: Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho tài xế về các quy định vận hành, quy trình làm việc và cách giải quyết các vấn đề thường gặp.

