Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cao ốc Khải Hoàn

- 624 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lương: 7 - 8 triệu + thưởng dự án + phụ cấp ca chiều 300k/ tháng
Địa điểm làm việc: Văn phòng quận 11 - Cao ốc Khải Hoàn - 624 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh đọc, viết tốt

Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Xét tăng lương hàng năm
- Thưởng cuối năm
- Phụ cấp ca làm việc đặc biệt (ca chiều, ca tối)
- Phép năm (có phép trong thời gian thử việc)
- Thẻ giữ xe (cấp sau 2 tuần làm việc đối với văn phòng quận 11)
- Khám sức khỏe định kỳ
- Du lịch công ty
- Tham gia các hoạt động công ty (tiệc Tất niên, ngày hội thể thao,...)
- Các phúc lợi từ Công đoàn (quà cho các ngày Lễ/Tết, tiền mừng sinh nhật, mừng cưới, sinh con,...)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Công việc ổn định, lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX

CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

