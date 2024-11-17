Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cao ốc Khải Hoàn - 624 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, Quận 11

Lương: 7 - 8 triệu + thưởng dự án + phụ cấp ca chiều 300k/ tháng

Địa điểm làm việc: Văn phòng quận 11 - Cao ốc Khải Hoàn - 624 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11

- Tiếng Anh đọc, viết tốt

Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Xét tăng lương hàng năm

- Thưởng cuối năm

- Phụ cấp ca làm việc đặc biệt (ca chiều, ca tối)

- Phép năm (có phép trong thời gian thử việc)

- Thẻ giữ xe (cấp sau 2 tuần làm việc đối với văn phòng quận 11)

- Khám sức khỏe định kỳ

- Du lịch công ty

- Tham gia các hoạt động công ty (tiệc Tất niên, ngày hội thể thao,...)

- Các phúc lợi từ Công đoàn (quà cho các ngày Lễ/Tết, tiền mừng sinh nhật, mừng cưới, sinh con,...)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Công việc ổn định, lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX

