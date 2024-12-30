Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - Tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty; đánh giá và phát hiện sớm các nguy cơ rủi ro và đề xuất phương án xử lý trong lĩnh vực kiểm soát đầu tư xây dựng;

- Tham gia thực hiện các kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất của Ban Kiểm soát;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng, sửa đổi các quy trình, quy định, quy chế nội bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và công tác phối hợp nội bộ giữa các đơn vị.

- Thực hiện các công việc hành chính và các công tác phong trào, phối hợp khác theo thực tế phân công giao việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ sư xây dựng, Kinh tế xây dựng;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên kiểm soát đầu tư xây dựng hoặc vị trí tương đương chuyên ngành kinh tế xây dựng;

- Am hiểu các quy định pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đầu tư xây dựng;

- Có kiến thức và nắm được các bước thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư, đầu tư, xây dựng, quản lý sau đầu tư;

- Hiểu biết về quản lý chất lượng công trình, kỹ thuật thi công.

- Có đạo đức tốt, trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Năng động, chịu áp lực công việc tốt;

- Kỹ năng quản trị rủi ro, kỹ năng phân tích, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng báo cáo…

Quyền lợi được hưởng

Cách Thức Ứng Tuyển

