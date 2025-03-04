Tuyển Phân tích đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Khu dịch vụ 02, Toà nhà Vinata Tower, Số 289 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư

• Lập kế hoạch triển khai kinh doanh, giới thiệu, quảng bá sản phẩm Bất động sản khu công nghiệp, cum công nghiệp của Công ty đại diện phân phối (Các dự án Khu khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp tại 11 tỉnh đồng bằng sông hồng )

• Triển khai xúc tiến các dự án Khu công nghiệp , cum công nghiệp với các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư, Nhà sản xuất, và các đối tác, các sở bộ ban ngành

• Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các Khách hàng doanh nghiệp, Đối tác, Hiệp hội doanh nghiệp và các hoạt động chăm sóc khách hàng.

• Hỗ trợ, giải quyết thắc mắc nhu cầu tìm hiểu thông tin đầu tư, tham gia dự án của khách hàng khi có yêu cầu;

• Tư vấn và xử lí thông tin, các yêu cầu trong vấn đề: đầu tư, thi công xây dựng dự án tại Việt Nam với các đối tác nước ngoài;

• Nghiên cứu thị trường, chủ động tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp (B2B) tiềm năng, xác định thị trường mục tiêu, phân khúc khách hàng, kênh và công cụ bán hàng.

• Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch, Tham mưu, hoạch định chiến lược, kế hoạch bán hàng và triển khai hoạt động bán hàng cho các sản phẩm Bất động sản cụm công nghiệp,khu công nghiệp, khu kinh tế.

• Trực tiếp tham gia đàm phán, trao đổi với các khách hàng tiềm năng để thúc đẩy việc hợp tác, xúc tiến đầu tư.

• Chủ động tham gia và thúc đẩy các mối liên hệ với các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và trong nước để tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, đầu tư theo tháng, quý, năm và thực hiện báo cáo theo định kỳ cho Ban Tổng Giám đốc.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

+ Độ tuổi: Nam/Nữ trên27 tuổi

+ Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên làm việc về lĩnh vực xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước hoặc các công việc liên quan tới sản xuất, xuất nhập khâu tương đương

+ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao học ngành: Kinh tế/Tài chính/Ngoại thương/Ngoại ngữ Tiếng Anh/ xây dựng

+ Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt

+ Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng: Word Excel, Power Point, Internet..v.v.

+ Ứng viên đã từng làm việc tại các tổ chức xúc tiến đầu tư, công ty bất động sản là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: Lương cứng từ 12 - 15 triệu + hoa hồng không giới hạn. Thu nhập 50-100 triệu/tháng tùy khả năng

+ Văn phòng làm việc chuyên nghiệp, tổ chức uy tín

+ Được tham gia đào tạo, hướng dẫn bởi các chuyên gia, đối tác về lĩnh vực bất động sản công nghiệp, phi thuế quan và cảng biển...

+ Nguồn hàng phong phú đa dạng và nhiều cơ hội đầu tư sinh lời..

+ Phát huy được khả năng và hình ảnh cá nhân

+ Chế độ phúc lợi đầy đủ theo chế độ của công ty và tuân thủ luật lao động

Điều kiện làm việc: Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian/ làm việc từ xa để có thể phát huy hết khả năng sáng tạo và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ

