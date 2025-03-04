Tuyển Phân tích đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Phân tích đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ

Phân tích đầu tư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phân tích đầu tư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, Khu dịch vụ 02, Toà nhà Vinata Tower, Số 289 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Lập kế hoạch triển khai kinh doanh, giới thiệu, quảng bá sản phẩm Bất động sản khu công nghiệp, cum công nghiệp của Công ty đại diện phân phối (Các dự án Khu khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp tại 11 tỉnh đồng bằng sông hồng )
• Triển khai xúc tiến các dự án Khu công nghiệp , cum công nghiệp với các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư, Nhà sản xuất, và các đối tác, các sở bộ ban ngành
• Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các Khách hàng doanh nghiệp, Đối tác, Hiệp hội doanh nghiệp và các hoạt động chăm sóc khách hàng.
• Hỗ trợ, giải quyết thắc mắc nhu cầu tìm hiểu thông tin đầu tư, tham gia dự án của khách hàng khi có yêu cầu;
• Tư vấn và xử lí thông tin, các yêu cầu trong vấn đề: đầu tư, thi công xây dựng dự án tại Việt Nam với các đối tác nước ngoài;
• Nghiên cứu thị trường, chủ động tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp (B2B) tiềm năng, xác định thị trường mục tiêu, phân khúc khách hàng, kênh và công cụ bán hàng.
• Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch, Tham mưu, hoạch định chiến lược, kế hoạch bán hàng và triển khai hoạt động bán hàng cho các sản phẩm Bất động sản cụm công nghiệp,khu công nghiệp, khu kinh tế.
• Trực tiếp tham gia đàm phán, trao đổi với các khách hàng tiềm năng để thúc đẩy việc hợp tác, xúc tiến đầu tư.
• Chủ động tham gia và thúc đẩy các mối liên hệ với các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và trong nước để tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.
Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, đầu tư theo tháng, quý, năm và thực hiện báo cáo theo định kỳ cho Ban Tổng Giám đốc.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Độ tuổi: Nam/Nữ trên27 tuổi
+ Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên làm việc về lĩnh vực xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước hoặc các công việc liên quan tới sản xuất, xuất nhập khâu tương đương
+ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao học ngành: Kinh tế/Tài chính/Ngoại thương/Ngoại ngữ Tiếng Anh/ xây dựng
+ Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt
+ Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng: Word Excel, Power Point, Internet..v.v.
+ Ứng viên đã từng làm việc tại các tổ chức xúc tiến đầu tư, công ty bất động sản là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: Lương cứng từ 12 - 15 triệu + hoa hồng không giới hạn. Thu nhập 50-100 triệu/tháng tùy khả năng
+ Văn phòng làm việc chuyên nghiệp, tổ chức uy tín
+ Được tham gia đào tạo, hướng dẫn bởi các chuyên gia, đối tác về lĩnh vực bất động sản công nghiệp, phi thuế quan và cảng biển...
+ Nguồn hàng phong phú đa dạng và nhiều cơ hội đầu tư sinh lời..
+ Phát huy được khả năng và hình ảnh cá nhân
+ Chế độ phúc lợi đầy đủ theo chế độ của công ty và tuân thủ luật lao động
Điều kiện làm việc: Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian/ làm việc từ xa để có thể phát huy hết khả năng sáng tạo và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Khối dịch vụ 02, Toà nhà Vinata Tower, Số 289 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phan-tich-dau-tu-thu-nhap-12-15-trieu-vnd-tai-ha-noi-job327301
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ
Tuyển Phân tích đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
Hạn nộp: 11/03/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore
Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw
Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw
Hạn nộp: 24/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Tuyển Phân tích đầu tư Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Hạn nộp: 04/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Passion Investment
Tuyển Phân tích đầu tư Passion Investment làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Passion Investment
Hạn nộp: 04/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 31/01/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ
Tuyển Phân tích đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
Hạn nộp: 11/03/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore
Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Filmore
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw
Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw
Hạn nộp: 24/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Tuyển Phân tích đầu tư Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Hạn nộp: 04/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Passion Investment
Tuyển Phân tích đầu tư Passion Investment làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Passion Investment
Hạn nộp: 04/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 31/01/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất