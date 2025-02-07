Tuyển Phân tích đầu tư Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Phân tích đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phân tích đầu tư Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- 76 Quang Trung, P. Lộc Thọ,Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và khai thác dự án đầu tư theo định hướng của Ban Tổng giám đốc.
Lên kế hoạch, đề xuất, tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu thị trường thường xuyên hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc và tổ chức các nghiên cứu thị trường khác theo yêu cầu của từng dự án.
Xây dựng hệ thống Ngân hàng dữ liệu thị trường bất động sản.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Khai thác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Khả năng nghiên cứu, phân tích & đánh giá thị trường.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có mối quan hệ với các chủ đầu tư, nhà phân phối & các đơn vị cùng ngành.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, marketing.
Độ tuổi từ 24-35, ngoại hình khá, sức khỏe tốt.
Thành thạo tiếng Anh, tin học văn phòng & các phần mềm ứng dụng.
Năng động, tác phong chuyên nghiệp & chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
Thưởng KPI & hoa hồng theo năng lực.
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Du lịch, nghỉ mát ít nhất 01 lần/năm.
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty; phép năm, sinh nhật...
Thưởng tháng lương 13, 14,... (tùy theo hiệu quả SXKD của Công ty).
Thưởng các ngày lễ, tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 76 Quang Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam Nha Trang, Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

