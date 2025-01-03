Tuyển Phân tích đầu tư Passion Investment làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Passion Investment
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Passion Investment

Phân tích đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phân tích đầu tư Tại Passion Investment

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, nghiên cứu và đề xuất các cơ hội đầu tư vào cổ phiếu cho hoạt động đầu tư của công ty
Thực hiện các báo cáo phân tích, xây dựng model định giá cổ phiếu và đề xuất chi tiết nhằm đáp ứng nhu cầu đầu vào cho các danh mục đầu tư của công ty, hỗ trợ quá trình ra quyết định của Giám đốc Đầu tư
Thực hiện các báo cáo phân tích, xây dựng model định giá cổ phiếu và đề xuất chi tiết nhằm đáp ứng nhu cầu đầu vào cho các danh mục đầu tư của công ty,
hỗ trợ quá trình ra quyết định của Giám đốc Đầu tư
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các doanh nghiệp, các Ngân hàng, các định chế tài chính có liên quan đến hoạt động đầu tư của công ty
Khảo sát, kết nối, tìm kiếm thông tin về các doanh nghiệp, các ngành được giao nghiên cứu
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu về vĩ mô, thị trường, chỉ số, ngành
Xây dựng hệ thống bộ lọc cổ phiếu, ngành phù hợp cho từng giai đoạn của thị trường
Tham gia vào quá trình đầu tư, quản trị danh mục/cổ phiếu
Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, đầu tư, chứng khoán, kế toán, kiểm toán.
Có niềm đam mê với công việc đầu tư, đã có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán thực tế.
Có kiến thức cơ bản về tài chính, kinh doanh, đầu tư.
Khả năng phân tích, tổng hợp dữ liệu.
Tư duy logic, có tinh thần cầu tiến và chịu được áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ CFA level I trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên đã có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty chứng khoán, công ty đầu tư, tài chính.

Tại Passion Investment Thì Được Hưởng Những Gì

Được hoạt động trong môi trường đầu tư năng động, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trên thị trường, được tham gia vào các quyết định đầu tư của công ty.
Được sử dụng nhiều công cụ cơ sở dữ liệu lớn của công ty để phục vụ cho việc nghiên cứu như Bloomberg, Tendata, Fiinpro, các nguồn dữ liệu khác của nhiều ngành nghề.
Được hỗ trợ chi phí tham dự các hội thảo lớn ở nhiều ngành nghề và đi nghiên cứu khảo sát thực địa.
Thu nhập cạnh tranh theo năng lực, khung lương cứng từ 15 triệu - 25 triệu/tháng.
Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc.
Được đánh giá hiệu quả công việc hàng năm để điều chỉnh tăng lương hàng năm.
Du lịch trong và ngoài nước.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Passion Investment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Passion Investment

Passion Investment

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà Mipec - Mipec Tower, Số 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

