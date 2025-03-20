Tuyển Phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Biệt thự 50 KDTM DỊch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

Đàm phán giá thuê với khách hàng vị trí lắp đặt các màn hình quảng cáo điện tử tại thang máy các tòa nhà tại khu vực TP Hà Nội, HCM, thương lượng và ký kết hợp đồng với đối tác..

Chăm sóc khách hàng đã kí kết hợp đồng.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học trở lên tuổi từ 23 – 40;

Nam/nữ, nhanh nhẹn;

Có 1-2 năm kinh nghiệm sale về lĩnh vực quảng cáo, bất động sản hoặc lĩnh vực liên quan. (Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm việc hoặc có hiểu biết và mối quan hệ tốt với chủ đầu tư các dự án bất động sản);

Khả năng thuyết phục, khả năng đàm phán tốt;

Nhanh nhẹn, năng động, xử lý tốt các tình huống phát sinh.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dấp theo năng lực và kinh nghiệm, từ 15-30++ triệu/tháng (không giới hạn)

Phụ cấp ăn trưa, trợ cấp điện thoại, xăng xe đi lại.

Làm việc từ 9h00-18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và 2 sáng thứ 7 cách tuần (Linh hoạt chấm công và giờ làm)

Được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ và đãi ngộ từ công ty: đóng BHXH, BHYT theo lương thực tế, lương thưởng tháng 13 (6 tháng review lương 1 lần), thưởng lễ tết,...;

Chế độ nghỉ sinh nhật có lương, chế độ phụ nữ nghỉ có lương trong tháng, gói bảo hiểm khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ nhân viên công ty.

Được xét duyệt đi du lịch TQ hoặc 12 chi nhánh khác nhau của TQ như: Mỹ, Nhật, Hàn, Singapore,... với nhân sự xuất sắc. Nhân viên xuất sắc sẽ được cử sang TQ đào tạo và được hưởng đãi ngộ của tổng bộ.

Nhân viên công ty sẽ được nhận các chiết khấu hấp dẫn khi mua hàng với chính sách ưu đãi của các nhãn hàng lớn như Everon, Aristino, Giovani,... theo chính sách tốt nhất của công ty.

Được tham gia các chương trình, hoạt động, các CLB tại công ty (CLB đá bóng, CLB cầu lông, CLB Pickleball…)

Được làm việc trong môi trường tập đoàn truyền thông quảng cáo số 1 thế giới hiện nay;

Được hưởng các chế độ nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin