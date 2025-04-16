Tuyển Phân tích đầu tư Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng và quản lý quy trình, quy định liên quan đến hoạt động đầu tư tự doanh đối với sản phẩm: tín phiếu kho bạc, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và Trái phiếu chính quyền địa phương (TPCP); trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm cả trái phiếu định chế tài chính (TP ĐCTC)); chứng chỉ tiền gửi (CCTG);

Xây dựng kế hoạch, đề xuất cơ hội đầu tư và trực tiếp xử lý các giao dịch trái phiếu Chính phủ và GTCG của tổ chức tín dụng, sản phẩm cấu trúc khác nhằm mang lại lợi nhuận cho VCBS trong phạm vi rủi ro cho phép.

Tìm kiếm và kết nối với các định chế tài chính có nhu cầu giao dịch trái phiếu

Chính phủ và GTCG của tổ chức tín dụng.

Tham gia triển khai hoạt động huy động vốn thông qua sản phẩm trái phiếu VCBS; giao dịch bán và mua lại GTCG… với chi phí hợp lý nhằm tối ưu hóa lợi nhuận

Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng và Ban Giám đốc Công ty.

Trình độ:

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ CFA 1,2,3 hoặc thạc sỹ kinh tế/tài chính.

Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo Tiếng Anh; đọc, viết và giao tiếp tốt tiếng Anh chuyên ngành.

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các chức năng của Word/ Excel/Powerpoint.

Kinh nghiệm:

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kiến thức:

Hiểu biết về thị trường chứng khoán và các sản phẩm dịch vụ liên quan.

Kỹ năng:

Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích văn bản;

Kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu;

Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc;

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin;

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm.

CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG:

Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng mức thu nhập theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.

Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm công việc,…

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân.

Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được đào tạo, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng;

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

HỒ SƠ YÊU CẦU:

Ứng viên nộp hồ sơ theo Mẫu Thông tin ứng viên VCBS (bắt buộc) để ứng tuyển. Mẫu Thông tin ứng viên đăng tải tại website: http://tuyendung.vcbs.com.vn mục Cơ hội nghề nghiệp, trong đó nêu rõ kinh nghiệm công tác và quá trình đào tạo.

VCBS ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ sớm; VCBS có thể kết thúc việc tuyển dụng trước hạn khi đã tìm được ứng viên phù hợp.

VCBS chỉ liên hệ với các ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi.

Liên hệ: Cán bộ phụ trách tuyển dụng Mrs. Khánh Lương, SĐT: 0243.936.6990 máy lẻ 827.

