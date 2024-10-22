Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Dorco Living Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Dorco Living Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dorco Living Vina
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
Công ty TNHH Dorco Living Vina

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Dorco Living Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên phiên dịch dưới bộ phận xưởng kho.
- Và thực hiện 1 số công việc của cấp trên.
- Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
- Tiếng Hàn Topik 4
- Giới tính: Nam
- Thành thao tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Dorco Living Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh - Thỏa thuận theo năng lực khi phòng vấn
- Có xe đưa đón về Hà Nam
- Tăng lương định kỳ hàng năm vào tháng 1 đầu năm (tối thiểu tăng 10% lương)
- Thưởng từ 200% -420% lương / năm
- Có các chương trình đào tạo kỹ năng hàng tháng.
- Ký hợp đồng lao động chính thức, tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định.
- Được thường xuyên tham gia các khoá đào tạo, teambuilding hằng năm.
- Công việc ổn định, môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khách hàng cao cấp.
- Cơ hội thăng tiến cao (nhiều vị trí, không giới hạn thời gian).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dorco Living Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dorco Living Vina

Công ty TNHH Dorco Living Vina

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường D3, KCN Hòa Mạc, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

