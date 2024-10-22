Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Dorco Living Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên phiên dịch dưới bộ phận xưởng kho.

- Và thực hiện 1 số công việc của cấp trên.

- Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tiếng Hàn Topik 4

- Giới tính: Nam

- Thành thao tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Dorco Living Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh - Thỏa thuận theo năng lực khi phòng vấn

- Có xe đưa đón về Hà Nam

- Tăng lương định kỳ hàng năm vào tháng 1 đầu năm (tối thiểu tăng 10% lương)

- Thưởng từ 200% -420% lương / năm

- Có các chương trình đào tạo kỹ năng hàng tháng.

- Ký hợp đồng lao động chính thức, tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định.

- Được thường xuyên tham gia các khoá đào tạo, teambuilding hằng năm.

- Công việc ổn định, môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khách hàng cao cấp.

- Cơ hội thăng tiến cao (nhiều vị trí, không giới hạn thời gian).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dorco Living Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin