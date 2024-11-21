Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tại TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT
- Lâm Đồng: 27 Tôn Thất Tùng, phường 08, TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Phó Hiệu trưởng quản lý chuyên môn .
Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý đội ngũ giáo viên và chuyên môn nghiệp vụ: tư vấn xếp lớp, giám sát, kiểm tra tình hình học tập, chăm sóc và giảng dạy; đánh giá tiết dạy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên...
Triển khai, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ giáo viên thực hiện đầy đủ, chất lượng các hoạt động chăm sóc và giáo dục học sinh theo mục tiêu phát triển của nhà Trường.
Tư vấn kịp thời cho Hội đồng Trường kế hoạch nhằm tối ưu hóa chương trình giảng dạy.
Báo cáo công tác chuyên môn theo quy định của nhà trường.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Ưu tiên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tham gia giảng dạy, đã quản lý tại chuyên môn khối THPT các trường.
Thành thạo vi tính văn phòng
Kỹ năng quản lý, đánh giá, hướng dẫn giáo viên
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống hiệu quả
Tại TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động: BHXH, BHYT, BNTN
Chế độ đãi ngộ Đào tạo chuyên môn hàng năm.
Các chế độ Lương tháng 13, thưởng thi đua, chế độ phúc lợi khác như Lễ, tết, du lịch hàng năm, hiếu hỉ ... theo quy định nhà trường.
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tham gia BHTN 24/24.
Chính sách Cơm trưa cho CBGVNV tại trường.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
