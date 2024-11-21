Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 27 Tôn Thất Tùng, phường 08, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phó Hiệu trưởng quản lý chuyên môn .

Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý đội ngũ giáo viên và chuyên môn nghiệp vụ: tư vấn xếp lớp, giám sát, kiểm tra tình hình học tập, chăm sóc và giảng dạy; đánh giá tiết dạy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên...

Triển khai, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ giáo viên thực hiện đầy đủ, chất lượng các hoạt động chăm sóc và giáo dục học sinh theo mục tiêu phát triển của nhà Trường.

Tư vấn kịp thời cho Hội đồng Trường kế hoạch nhằm tối ưu hóa chương trình giảng dạy.

Báo cáo công tác chuyên môn theo quy định của nhà trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, lý lịch rõ ràng.

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Ưu tiên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tham gia giảng dạy, đã quản lý tại chuyên môn khối THPT các trường.

Thành thạo vi tính văn phòng

Kỹ năng quản lý, đánh giá, hướng dẫn giáo viên

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống hiệu quả

Tại TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Các chính sách đặc thù áp dụng cho BGH.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động: BHXH, BHYT, BNTN

Chế độ đãi ngộ Đào tạo chuyên môn hàng năm.

Các chế độ Lương tháng 13, thưởng thi đua, chế độ phúc lợi khác như Lễ, tết, du lịch hàng năm, hiếu hỉ ... theo quy định nhà trường.

Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tham gia BHTN 24/24.

Chính sách Cơm trưa cho CBGVNV tại trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin