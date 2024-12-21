Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà AXYS, số 12A đường Núi Thành, quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

✓ Liên hệ, tư vấn và giới thiệu các chương trình khuyến mãi ưu đãi và giá sản phẩm theo quy định của công ty tới khách hàng.

✓ KHÔNG cần tìm kiếm khách hàng mới, data khách hàng CÓ SẴN

KHÔNG cần tìm kiếm khách hàng mới, data khách hàng CÓ SẴN

✓ Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, giá cả.

✓ Tư vấn sản phẩm dinh dưỡng và hỗ trợ lên đơn cho khách hàng, cập nhật thông tin lên hệ thống.

Tư vấn sản phẩm dinh dưỡng và hỗ trợ lên đơn cho khách hàng, cập nhật thông tin lên hệ thống.

✓ Đảm bảo chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✓ Tốt nghiệp THPT trở lên (còn giữ bằng).

✓ Có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên trong chăm sóc khách hàng, telesales, tổng đài viên, bán hàng, tư vấn, kinh doanh.

Có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên trong chăm sóc khách hàng, telesales, tổng đài viên, bán hàng, tư vấn, kinh doanh.

✓ Được đào tạo trong quá trình làm việc.

Được đào tạo trong quá trình làm việc.

✓ Giọng nói rõ ràng, lưu loát.

✓ Giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn, thuyết phục khách hàng.

✓ Ứng viên không vướng bận việc học

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

✓ Thu nhập lên đến 25.000.000 đồng/tháng (Bao gồm lương cứng 7.000.000 đồng + Thưởng hiệu suất lên tới 16.000.000 đồng + Thưởng nóng). Thử việc 2 tháng nhận 100% lương.

Thu nhập lên đến 25.000.000 đồng/tháng (Bao gồm lương cứng 7.000.000 đồng + Thưởng hiệu suất lên tới 16.000.000 đồng + Thưởng nóng). Thử việc 2 tháng nhận 100% lương.

✓ Lương Tháng 13, Thưởng Lễ, có 12 ngày phép.

✓ Xét tăng lương định kỳ, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

✓ Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN.

✓ Quà cho nhân viên vào các dịp Lễ, sinh nhật…

✓ Hằng tháng sẽ có lớp nghiệp vụ nâng cao kỹ năng/ nghiệp vụ chuyên môn.

✓ Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc (Máy tính, Tai nghe)

✓ Đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng trước khi bắt đầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin