Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC THẾ KỶ MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BH10A SP.02 - 15, KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lên kế hoạch, thực hiện các công tác đăng tuyển nhân sự cho Công ty;

- Tiến hành đăng tuyển bản tin tuyển dụng qua các kênh Website truyền thống – Fanpage – Facebook – Zalo – Gmail hoặc tuyển dụng trực tiếp;

- Liên hệ ứng viên tham dự phỏng vấn, sắp xếp, tổ chức đón tiếp ứng viên đến phỏng vấn;

- Chuẩn bị các thủ tục và hỗ trợ đón tiếp nhân viên mới ngày đầu tiên đến nhận việc được chuyên nghiệp;

- Thực hiện công tác truyền thông, phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty;

- Thực hiện công tác đào tạo hội nhập, đào tạo nghiệp vụ để nhân sự mới nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc;

- Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên theo nhu cầu thực tiễn và định hướng chung của công ty;

- Tiến hành định hướng cho nhân sự mới;

- Xây dựng các kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực dài hạn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Laptop cá nhân;

- Có trách nhiệm, tình thần chiến đấu làm việc hết mình, ham học hỏi, cầu tiến;

- Trình độ học vấn/chuyên môn: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên với các chuyên ngành liên quan: Quản trị nhân sự; Quản lý hành chính; Luật lao động; Quản trị kinh doanh.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở mảng tuyển dụng

Tại CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC THẾ KỶ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10tr – 20tr + thưởng + phụ cấp;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp. năng động và sáng tạo;

- Cơ hội được trực tiếp triển khai các dự án lớn và tích luỹ kinh nghiệm về lĩnh vực thương hiệu, nhân sự;

- Được đào tạo bài bản, hướng dẫn tận tình về chuyên ngành Bất động sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC THẾ KỶ MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin