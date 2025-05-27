Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TDLOGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TDLOGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TDLOGS
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TDLOGS

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TDLOGS

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing dài hạn và ngắn hạn phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
Quản lý và triển khai các hoạt động marketing online (SEO, SEM, social media, email marketing, v.v.) và offline (sự kiện, hội thảo, tài trợ, v.v.).
Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để lên kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy doanh số, phát triển thị trường.
Phân tích thị trường, đối thủ, hành vi khách hàng để đề xuất các chiến lược tiếp cận hiệu quả.
Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu (ROI).
Xây dựng và quản lý thương hiệu, định vị thương hiệu trên các kênh truyền thông.
Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự trong phòng Marketing.
Đo lường, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing và báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Hiểu biết sâu về digital marketing và các công cụ truyền thông hiện đại.
Khả năng tư duy chiến lược, sáng tạo và phân tích tốt.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và lãnh đạo đội nhóm hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Logstics.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TDLOGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 30 triệu trở lên + hoa hồng doanh số + thưởng
Lương tháng thứ 13, 14 tuỳ tình hình kinh doanh
Thời gian làm việc : 8h00 - 12h, 13h30 - 17h30 T2 – T6, 2 thứ 7 cách tuần
Du lịch hàng năm theo quy định của Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến tốt đối với nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty
Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TDLOGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TDLOGS

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TDLOGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, Số 12, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

