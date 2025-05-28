Tuyển Tiếng Nhật Công Ty TNHH Javis Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Biên phiên dịch Nhật - Việt (và ngược lại). Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ khách hàng, truyền tải đúng và đầy đủ yêu cầu của KH cho các kỹ sư lập trình và ngược lại.

Quản lý và báo cáo tiến độ dự án cho khách hàng.

Tham gia họp định kỳ với khách hàng, họp định kỳ với team để báo cáo và trao đổi công việc

Tạo tài liệu, sơ đồ, hoặc video giải thích tính năng cho khách hàng

Phân tích, phiên dịch spec, testcase, design, tài liệu Q&A, và các tài liệu liên quan để làm rõ yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ PM trong việc quản lý tiến độ, quản lý tasks và một số công việc khác trong team.

Tạo báo giá dựa trên thời gian thực hiện task mà dev đưa ra cho Leader, sếp duyệt và gửi KH

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N1(N2 giao tiếp tốt)

Có kinh nghiệm từ 2 năm kinh nghiệm IT Communicator (Chấp nhận fresher hoặc chưa có kinh nghiệm, tiếng Nhật N1)

Có thể phân tích spec và truyền đạt rõ nội dung spec cho team phát triển, ưu tiên có thể viết được spec cơ bản dựa trên yêu cầu của khách hàng

Có thể tạo tài liệu giải thích tính năng bằng sơ đồ hoặc hình ảnh cho khách hàng

Đọc hiểu được testcase và một số tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

Focus 100% vào công việc của công ty sau khi nhận việc. (Không làm song song công việc khác)

Ưu tiên có kiến thức nền tảng về IT và các thuật ngữ hay dùng trong IT.

Ưu tiên ứng viên có tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu và đề xuất ý tưởng cho team và cho khách hàng

Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc sớm, có thể OT, có thể hỗ trợ công việc của PM

Tại Công Ty TNHH Javis Enterprise Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập tương xứng với năng lực: Từ 15-22M gross

Từ 15-22M gross

Review lương 2 lần/ năm

Được định hướng phát triển chuyên sâu về công nghệ, nhiều dự án lớn và công nghệ mới nhất.

Môi trường làm việc lịch sự, hiện đại, sáng tạo, trẻ trung

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Lương tháng 13 (Tùy vào tình hình kinh tế của công ty)

Đóng bảo hiểm xã hội sau 02 tháng thử việc. Lương thử việc hưởng 85%+ Thuế TNCN

Tham gia các khoá học về IT Communicator do công ty tổ chức

Có cơ hội được đào tạo lên vị trí Leader hoặc Sub PM theo nguyện vọng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Javis Enterprise

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin