Tuyển Tiếng Nhật Công Ty TNHH Javis Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH Javis Enterprise
- Hà Nội: ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Biên phiên dịch Nhật - Việt (và ngược lại). Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ khách hàng, truyền tải đúng và đầy đủ yêu cầu của KH cho các kỹ sư lập trình và ngược lại.
Quản lý và báo cáo tiến độ dự án cho khách hàng.
Tham gia họp định kỳ với khách hàng, họp định kỳ với team để báo cáo và trao đổi công việc
Tạo tài liệu, sơ đồ, hoặc video giải thích tính năng cho khách hàng
Phân tích, phiên dịch spec, testcase, design, tài liệu Q&A, và các tài liệu liên quan để làm rõ yêu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ PM trong việc quản lý tiến độ, quản lý tasks và một số công việc khác trong team.
Tạo báo giá dựa trên thời gian thực hiện task mà dev đưa ra cho Leader, sếp duyệt và gửi KH
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm kinh nghiệm IT Communicator (Chấp nhận fresher hoặc chưa có kinh nghiệm, tiếng Nhật N1)
Có thể phân tích spec và truyền đạt rõ nội dung spec cho team phát triển, ưu tiên có thể viết được spec cơ bản dựa trên yêu cầu của khách hàng
Có thể tạo tài liệu giải thích tính năng bằng sơ đồ hoặc hình ảnh cho khách hàng
Đọc hiểu được testcase và một số tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
Focus 100% vào công việc của công ty sau khi nhận việc. (Không làm song song công việc khác)
Ưu tiên có kiến thức nền tảng về IT và các thuật ngữ hay dùng trong IT.
Ưu tiên ứng viên có tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu và đề xuất ý tưởng cho team và cho khách hàng
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc sớm, có thể OT, có thể hỗ trợ công việc của PM
Tại Công Ty TNHH Javis Enterprise Thì Được Hưởng Những Gì
Từ 15-22M gross
Review lương 2 lần/ năm
Được định hướng phát triển chuyên sâu về công nghệ, nhiều dự án lớn và công nghệ mới nhất.
Môi trường làm việc lịch sự, hiện đại, sáng tạo, trẻ trung
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Lương tháng 13 (Tùy vào tình hình kinh tế của công ty)
Đóng bảo hiểm xã hội sau 02 tháng thử việc. Lương thử việc hưởng 85%+ Thuế TNCN
Tham gia các khoá học về IT Communicator do công ty tổ chức
Có cơ hội được đào tạo lên vị trí Leader hoặc Sub PM theo nguyện vọng
