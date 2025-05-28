Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯỚNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Vạn Bảo, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

-1 Tư vấn, xây dựng và chào bán các chương trình tour du lịch trong nước và quốc tế cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

--2 Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện tại.

--3 Phối hợp với bộ phận điều hành và marketing để xây dựng các sản phẩm tour phù hợp với nhu cầu thị trường.

--4 Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân theo tháng/quý, đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao.

5 Tham gia triển khai các chiến dịch quảng bá, hội chợ du lịch, sự kiện do công ty tổ chức.

--6 Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh tour (ưu tiên đã từng làm tại công ty du lịch).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; yêu thích và am hiểu du lịch

Thành thạo tin học văn phòng; ưu tiên biết sử dụng phần mềm đặt dịch vụ, CRM.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯỚNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cứng: 8Tr + thưởng kpi +pc ăn trưa

● Có chế độ thăng tiến rõ ràng, được đào tạo bài bản kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và kiến thức

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

● Hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, nghỉ phép năm, teambuilding, du lịch ....

.Đươc đóng BHXH , BHYT, BHTN, theo quy định của cty nhân viên chính thức được nghỉ 12 ngày có lương ,

● Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7 ( thứ 7 làm buổi sáng )

● Khung giờ làm việc: 8h30 - 17h30 ( Làm Fulltime )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯỚNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin