Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯỚNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯỚNG DƯƠNG
- Hà Nội: 65 Vạn Bảo, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
-1 Tư vấn, xây dựng và chào bán các chương trình tour du lịch trong nước và quốc tế cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
--2 Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện tại.
--3 Phối hợp với bộ phận điều hành và marketing để xây dựng các sản phẩm tour phù hợp với nhu cầu thị trường.
--4 Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân theo tháng/quý, đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao.
5 Tham gia triển khai các chiến dịch quảng bá, hội chợ du lịch, sự kiện do công ty tổ chức.
--6 Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; yêu thích và am hiểu du lịch
Thành thạo tin học văn phòng; ưu tiên biết sử dụng phần mềm đặt dịch vụ, CRM.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯỚNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
● Có chế độ thăng tiến rõ ràng, được đào tạo bài bản kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và kiến thức
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
● Hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, nghỉ phép năm, teambuilding, du lịch ....
.Đươc đóng BHXH , BHYT, BHTN, theo quy định của cty nhân viên chính thức được nghỉ 12 ngày có lương ,
● Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7 ( thứ 7 làm buổi sáng )
● Khung giờ làm việc: 8h30 - 17h30 ( Làm Fulltime )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HƯỚNG DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
