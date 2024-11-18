Tuyển Process Quality Assurance (PQA) Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

Mức lương 35 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Process Quality Assurance (PQA) Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

Tư vấn và xây dựng bộ tài liệu quy trình phù hợp với tình hình dự án và các bộ phận trong công ty, dựa trên các tiêu chuẩn ISO 9001, 27001 và phương pháp Agile.

Tổ chức triển khai và giám sát việc áp dụng quy trình trong các dự án/bộ phận công ty.

Phối hợp với quản lý dự án để đảm bảo tuân thủ quy trình và đánh giá hiệu suất dự án qua các số liệu đo lường.

Hỗ trợ theo dõi, lập tài liệu và báo cáo chất lượng dự án và toàn công ty.

Giám sát tiến độ dự án, phát hiện và cảnh báo sớm các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ.

Triển khai và đánh giá định kỳ ISO 9001 và ISO 27001.

Thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu, xác định tiêu chuẩn chất lượng cho công ty và dự án.

Xây dựng và đào tạo đội ngũ PQA chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại công ty IT Outsourcing.

Có kinh nghiệm xây dựng, kiểm toán và cải tiến quy trình trong phát triển phần mềm.

Hiểu biết về Agile/Scrum, Kanban, Waterfall và các tiêu chuẩn ISO 27001, ISO 9001.

Kỹ năng sử dụng công cụ 5Why, Fishbone, CAR, Control Chart, Pareto Chart,...

Kỹ năng quản lý:

Năng động, giao tiếp tốt, có khả năng kết nối các phòng ban.

Khả năng lập kế hoạch, quản lý rủi ro và phân công công việc.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, truyền cảm hứng.

Khả năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên cấp dưới.

Kỹ năng chuyên môn:

Tư duy logic, linh hoạt, khả năng phản biện và chú ý đến chi tiết.

Tự học hỏi và cập nhật công nghệ mới.

Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 35TR – 45TR có thể thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.

Nói KHÔNG với chậm lương, nợ lương.

Review hiệu suất công việc 02 lần/năm.

Lương tháng 13, tháng lương 14 và các khoản bonus.

Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân,...

Hưởng 15 ngày phép/năm.

Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam.

Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, ...).

Du lịch hè 1-2 lần/năm

Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty.

Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...

Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00, nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

