Tuyển Process Quality Assurance (PQA) Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Process Quality Assurance (PQA) Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Giám sát quy trình phát triển dự án:

Đảm bảo quy trình phát triển phần mềm tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định chất lượng của công ty.

Theo dõi từng giai đoạn dự án để phát hiện và xử lý kịp thời các sai lệch quy trình.

Cải tiến quy trình:

Đề xuất và thực hiện các cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng đầu ra của quy trình phát triển dự án.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để điều chỉnh quy trình phù hợp với mục tiêu dự án và yêu cầu khách hàng.

Đánh giá và kiểm tra quy trình:

Thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo các dự án tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.

Đào tạo và hướng dẫn quy trình:

Đào tạo các thành viên mới và đội nhóm về quy trình phát triển, quản lý chất lượng, và các công cụ kiểm tra quy trình.

Báo cáo và phân tích quy trình:

Thu thập dữ liệu về trạng thái dự án (tiến độ, chất lượng, khối lượng công việc, rủi ro, vấn đề) và lập báo cáo định kỳ cho quản lý.

Đánh giá các chỉ số chất lượng dự án và đề xuất các cải tiến khi cần thiết.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý hoặc kiểm soát quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt trong các dự án thương mại điện tử.

Hiểu biết về các tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp quản lý quy trình như CMMI, ISO, hoặc Agile/Scrum.

Khả năng giao tiếp rõ ràng và cung cấp báo cáo minh bạch cho các bên liên quan.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, xác định điểm yếu, và đề xuất cải tiến quy trình.

Quyết đoán, dứt khoát, tự tin trong việc bày tỏ ý kiến để đảm bảo chất lượng quy trình.

Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên chưa có kinh nghiệm QA sẽ được đào tạo 1:1 bởi các chuyên gia để nắm vững các nguyên tắc và kỹ năng cần thiết cho vai trò PQA.

Cơ hội tham gia xây dựng và cải tiến các công cụ quản lý dự án, góp phần tối ưu hóa quy trình và hiệu quả làm việc.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo, khuyến khích học hỏi và phát triển kỹ năng.

Ứng viên xuất sắc sẽ có cơ hội chuyển sang làm việc toàn thời gian sau khi hoàn thành hợp đồng

Quyền lợi khi trở thành nhân viên chính thức:

Thưởng và review tăng lương 2 lần/năm

Thử việc hưởng 100% lương

Ca làm việc linh hoạt: 8h-17h; 8h30 – 17h30; 9h – 18h

Ngày phép: 14+ ngày/năm

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần

BHXH, BHYT, BHTN mức cao, đảm bảo quyền lợi người lao động.

Trợ cấp hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch công ty 1 năm/lần

Lưu ý : Hợp đồng làm việc 8 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á

