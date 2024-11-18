Tuyển Process Quality Assurance (PQA) CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 - 66 Thăng Long, F4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Process Quality Assurance (PQA) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập trình Web trên môi trường Linux sử dụng các nền tảng mã nguồn mở.

- Xây dựng các giải pháp backend cho các hệ thống web.

- Phát triển API phục vụ Mobile Apps và tích hợp với các hệ thống khác.

- Tiếp nhận yêu cầu và thiết kế giải pháp, xử lý công việc được giao.

- Làm việc và hỗ trợ trực tiếp với các đội nhóm khác.

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi rõ hơn khi đến phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, có kinh nghiệm các công việc liên quan 2 năm trở lên.

- Kinh nghiệm lập trình PHP (Laravel) hoặc Framework tương tự. Biết thêm Python, ReactJS là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm chuyên sâu trong HTML/HTML5, CSS/CSS 3, SASS, JavaScript, JQuery, Ajax.

- Có hiểu biết chuyên sâu về Apache server, Database MySQL, MongoDB, Linux server, Network, and Security.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Thưởng Lễ Tết, tháng 13, teambuilding, tăng lương ... và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ.

- Tham gia bảo hiểm xã hội.

- Thời gian làm việc: Từ 08h00’ đến 17h30’, nghỉ trưa 1.5 tiếng, chủ nhật Lễ Tết nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG

