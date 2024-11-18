Tuyển Process Quality Assurance (PQA) CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Process Quality Assurance (PQA)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 64

- 66 Thăng Long, F4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Process Quality Assurance (PQA) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập trình Web trên môi trường Linux sử dụng các nền tảng mã nguồn mở.
- Xây dựng các giải pháp backend cho các hệ thống web.
- Phát triển API phục vụ Mobile Apps và tích hợp với các hệ thống khác.
- Tiếp nhận yêu cầu và thiết kế giải pháp, xử lý công việc được giao.
- Làm việc và hỗ trợ trực tiếp với các đội nhóm khác.
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi rõ hơn khi đến phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, có kinh nghiệm các công việc liên quan 2 năm trở lên.
- Kinh nghiệm lập trình PHP (Laravel) hoặc Framework tương tự. Biết thêm Python, ReactJS là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm chuyên sâu trong HTML/HTML5, CSS/CSS 3, SASS, JavaScript, JQuery, Ajax.
- Có hiểu biết chuyên sâu về Apache server, Database MySQL, MongoDB, Linux server, Network, and Security.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Thưởng Lễ Tết, tháng 13, teambuilding, tăng lương ... và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ.
- Tham gia bảo hiểm xã hội.
- Thời gian làm việc: Từ 08h00’ đến 17h30’, nghỉ trưa 1.5 tiếng, chủ nhật Lễ Tết nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 64-66 Thăng Long, Phường 04, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

