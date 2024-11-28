Tuyển Process Quality Assurance (PQA) CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Process Quality Assurance (PQA) Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc quản lý và thúc đẩy các nghiệp vụ của phòng quản lý chất lượng nhằm đảm bảo về chất lượng, chức năng và hoạt động của phòng.

Tham gia và dẫn dắt dự án đạt chứng chỉ CMMi.

Nghiên cứu và thực hiện các quy định mới của địa phương, nhà nước, ban ngành liên quan, ghi nhận các tiêu chuẩn chất lượng của công ty dựa trên tiêu chuẩn được công nhận như ISO 9000.

Lên lịch trình, chuẩn bị kế hoạch triển khai cho từng dự án sắp tới để đáp ứng đúng, đủ thời hạn hợp đồng.

Lên kế hoạch kiểm tra nhằm đảm bảo cơ sở vật chất và quá trình vận hành sản xuất trong doanh nghiệp đều tuân thủ theo đúng các hướng dẫn về quản lý chất lượng và tiêu chuẩn nội bộ.

Hướng dẫn các nhân viên trong bộ phận quản lý chất lượng thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày và quản lý công cụ QA.

Xử lý kịp thời các báo cáo bất thường về chất lượng sản phẩm, đồng thời thảo luận với ban Giám đốc để lên phương án, đối sách cải tiến, phòng ngừa tái phát lỗi.

Trực tiếp chỉ đạo xử lý các báo cáo phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Làm báo cáo tổng hợp và họp bàn định kỳ về chất lượng, các điều kiện về chất lượng và báo cáo công việc trực tiếp lên ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản lý dự án, hoặc các ngành liên quan.

Trình độ

Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh

Ngoại ngữ:

Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ PMP, ISO 9001 hoặc các chứng chỉ liên quan khác.

Chứng chỉ

Kỹ năng

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Kiến thức chuyên sâu về tiêu chuẩn CMMi, ISO và các phương pháp Agile/Scrum.

Kinh nghiệm

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án CNTT, trong đó có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý chất lượng.

Từng có kinh nghiệm dẫn dắt dự án lấy chứng chỉ CMMi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Lý do đồng hành cùng OmiGroup

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam”.

Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).

Chính sách làm việc remote linh hoạt lên tới 24 ngày/năm.

Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.

Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.

Văn phòng làm việc hạng A, không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.

No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.

Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.

Thưởng nóng, thưởng lễ tết, thưởng dự án, lương tháng 13.

Xét tăng lương/thăng chức hàng năm.

Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 18 tháng.

Bảo hiểm sức khỏe miễn phí theo chính sách Omizen Care.

Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.

Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga,...

Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin