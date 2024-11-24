Tuyển Process Quality Assurance (PQA) Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 14, Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Process Quality Assurance (PQA) Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích yêu cầu thông qua các tài liệu của dự án hoặc từ khách hàng.

Lập kế hoạch kiểm thử (test plan), thiết kế kịch bản kiểm thử (test case), chuẩn bị dữ liệu kiểm thử (test data), báo cáo kiểm thử (test report).

Test sản phẩm Website, App, API...

Phối hợp với các thành viên dự án và các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra.

Trao đổi, thảo luận, đề xuất, góp ý cho các thành viên trong nhóm để góp phần hoàn thành dự án.

Nhận phản hồi của khách hàng, báo cáo lỗi và đôn đốc nhóm dự án cùng xử lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.

Hiểu rõ về quy trình sản xuất phần mềm.

Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty làm product là một lợi thế.

Có kinh nghiệm về Test Perform, Sericuty. Biết Automation Test là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham gia trong các dự án Agile, Scrum.

Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

Môi trường hiện đại, chuyên nghiệp và năng động.

Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực.

Cơ hội được tham gia các dự án liên quan công nghệ AI, Cloud.

Làm việc cùng đội ngũ 600 nhân sự nhiệt huyết và tư duy chia sẻ.

Văn hóa công ty phong phú cho phép phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo trong công việc của ứng viên.

Thưởng lương tháng 13, Thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;

Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Được hỗ trợ cơm trưa tại công ty

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Tham các CLB : bóng bàn, Yoga, đá bóng, Game E-Sport gia

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 – Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

