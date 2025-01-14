Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Content (30%): Lên kế hoạch và viết content, kịch bản cho các kênh Social (Facebook, Tiktok)

Edit video (70%): Edit video truyền thông cho các mảng Amazing School, Amazing Glocal Camp, The Glocal Citizens.

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong CLB/ Truyền thông Fanpage liên quan. Ưu tiên: các bạn đang là sinh viên hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, khối ngành kinh tế, ...

Thích phân tích và cập nhật các xu hướng trên mạng xã hội.

Biết sử dụng công cụ thiết kế, có tư duy thiết kế, tư duy hình ảnh. Biết quay chụp là một điểm cộng.

Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình thăng tiến: Part-time - Executive - Leader - Manager.

Định hướng lộ trình phát triển cá nhân dựa trên năng lực, điểm mạnnh, điểm yếu

Lương + thưởng:Lương khởi điểm (3tr - 4tr Dựa trên năng lực) + thưởng dựa trên hiệu suất công việc/ KPI (tuỳ vị trí)

Môi trường startup với tốc độ phát triển nhanh và lành mạnh;

Nhiều cơ hội phát triển tuỳ theo năng lực, mong muốn cá nhân và được đánh giá dựa trên kết quả, hiệu suất công việc;

Cơ hội thực tập và công tác nước ngoài và du học nếu có định hướng phát triển mảng giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Amazing Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.