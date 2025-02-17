Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MINION GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MINION GROUP
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MINION GROUP

Producer (Sản xuất phim)

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 29/4 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Lên Ý Tưởng & Sáng Tạo Nội Dung:
Nghiên cứu, theo dõi và áp dụng các xu hướng mới trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram Reels, Facebook, v.v.
Đề xuất các ý tưởng nội dung video ngắn sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu của thương hiệu.
Sản Xuất & Biên Tập Video:
Thực hiện quay phim, biên tập và xử lý hậu kỳ cho video ngắn, đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng chuyển động cơ bản.
Tối ưu hóa video để phù hợp với từng kênh truyền thông và định dạng nội dung.
Quản Lý Nội Dung & Lịch Đăng Bài:
Lên kế hoạch sản xuất nội dung theo lịch trình, phối hợp với bộ phận Marketing để đồng bộ chiến lược truyền thông.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các nội dung đã đăng tải và đề xuất cải tiến.
Phối Hợp & Hỗ Trợ Các Bộ Phận:
Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận liên quan như Marketing, PR và thiết kế nhằm đảm bảo thông điệp truyền tải qua nội dung video đồng bộ và nhất quán.
Đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược nội dung tổng thể cho thương hiệu.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MINION GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MINION GROUP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 29/4 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

