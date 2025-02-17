Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MINION GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 29/4 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lên Ý Tưởng & Sáng Tạo Nội Dung:

Nghiên cứu, theo dõi và áp dụng các xu hướng mới trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram Reels, Facebook, v.v.

Đề xuất các ý tưởng nội dung video ngắn sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu của thương hiệu.

Sản Xuất & Biên Tập Video:

Thực hiện quay phim, biên tập và xử lý hậu kỳ cho video ngắn, đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng chuyển động cơ bản.

Tối ưu hóa video để phù hợp với từng kênh truyền thông và định dạng nội dung.

Quản Lý Nội Dung & Lịch Đăng Bài:

Lên kế hoạch sản xuất nội dung theo lịch trình, phối hợp với bộ phận Marketing để đồng bộ chiến lược truyền thông.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các nội dung đã đăng tải và đề xuất cải tiến.

Phối Hợp & Hỗ Trợ Các Bộ Phận:

Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận liên quan như Marketing, PR và thiết kế nhằm đảm bảo thông điệp truyền tải qua nội dung video đồng bộ và nhất quán.

Đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược nội dung tổng thể cho thương hiệu.

Trình Độ & Kinh Nghiệm:

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Mỹ thuật, Điện ảnh hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sản xuất nội dung video ngắn hoặc liên quan đến lĩnh vực sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

• Kỹ Năng Chuyên Môn:

Sử dụng thành thạo các phần mềm quay dựng và chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, hoặc các ứng dụng tương tự.

Am hiểu về kỹ thuật quay phim cơ bản, xử lý hậu kỳ, hiệu ứng chuyển động và âm thanh.

Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập và nắm bắt nhanh các xu hướng nội dung mới.

• Kỹ Năng Giao Tiếp & Làm Việc Nhóm:

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp với các bộ phận khác.

Sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp và không ngừng học hỏi để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Quyền Lợi & Phúc Lợi

• Chế Độ Lương & Thưởng:

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả dự án và năng lực cá nhân.

• Môi Trường Làm Việc:

Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động và thân thiện.

Cơ hội được trải nghiệm và làm việc với các dự án nội dung chất lượng cao, định hướng phát triển thương hiệu.

• Đào Tạo & Phát Triển:

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về quay dựng, chỉnh sửa video và cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực nội dung số.

Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp với năng lực và đam mê sáng tạo của từng cá nhân.

• Phúc Lợi Khác:

Các chế độ bảo hiểm theo quy định của công ty và pháp luật.

Các hoạt động nội bộ, teambuilding nhằm tạo sự gắn kết và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

