Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57A TMT 13, Phường TMT,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Quay và dựng Video, phối hợp với agency chụp ảnh phục vụ kênh cộng đồng trên Facebook, Youtube, TikTok, bắt trend nhanh

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

- Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên. Có kỹ thuật quay phim.

- Biết sử dụng các phần mềm xử lý video, ảnh: Adobe Premiere, Photoshop,...

- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc. Chủ động, sáng tạo và sẵn sàng học hỏi.

Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, theo năng lực.

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, không độc hại.

- Thưởng lễ thưởng tết lương T13

- Quà sinh nhật, BHXH, du lịch nghỉ mát... hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin