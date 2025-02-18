Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 57A TMT 13, Phường TMT,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Quay và dựng Video, phối hợp với agency chụp ảnh phục vụ kênh cộng đồng trên Facebook, Youtube, TikTok, bắt trend nhanh
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
- Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên. Có kỹ thuật quay phim.
- Biết sử dụng các phần mềm xử lý video, ảnh: Adobe Premiere, Photoshop,...
- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc. Chủ động, sáng tạo và sẵn sàng học hỏi.
Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cạnh tranh, theo năng lực.
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, không độc hại.
- Thưởng lễ thưởng tết lương T13
- Quà sinh nhật, BHXH, du lịch nghỉ mát... hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
