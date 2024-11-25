Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ngõ 376/12 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình

- Định hướng xây dựng và phát triển kênh TikTok cho thương hiệu của công ty.

- Lên ý tưởng, viết kịch bản và phối hợp sản xuất, quay dựng video TikTok.

- Phân tích, nghiên cứu xu hướng nội dung TikTok.

- Tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok.

- Thường xuyên cập nhật các chính sách của TikTok để tối ưu chất lượng nội dung.

- Tham sản xuất các nội dung khác khi có yêu cầu.

- Thời gian làm việc từ T2 – T7, làm giờ hành chính từ 9.00-17.30

- Có kinh nghiệm làm content creator TikTok

- Sáng tạo, năng nổ, tự tin vào khả năng bắt trend và tạo trend.

- Đam mê và yêu thích sang tạo nội dung trên TikTok.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7.000.000 + hoa hồng.

- Sau 3 tháng làm việc được đóng bảo hiểm xã hội

- Hưởng chế độ sinh nhật, lễ tết, nghỉ phép, du lịch hàng năm,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam

